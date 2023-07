Julian Alaphilippe versuchte sich am Donnerstag in der Ausreißergruppe, blieb aber erfolglos

Die Rekorde von Vingegaard und Pogacar, der neue Angriff von Van Aert und das verpasste Treffen zwischen Alaphilippe und Präsident Macron: die wichtigsten Fakten der sechsten Etappe der Tour de France, die am Donnerstag von Tadej Pogacar in Cauterets-Cambasque gewonnen wurde.

Die Geschichte des Tages

Diesmal hat er ihm kein Glück gebracht. Während Julian Alaphilippe 2019 auf dem Gipfel des Tourmalet von Emmanuel Macron in Gelb empfangen wurde, war die Anwesenheit des Staatspräsidenten am Donnerstag zwischen Tarbes und Cauterets-Cambasque weniger günstig für ihn. Dennoch versuchte der zweifache Weltmeister, wie so oft bei dieser Tour de France, sein Glück in der Ausreißergruppe des Tages. Er ging am Tourmalet in die Offensive, brach dann aber angesichts des von Wout Van Aert vorgegebenen Tempos ein, während Emmanuel Macron zum ersten Mal an diesem Tag auf dem Bildschirm erschien, im Auto des Tour-Direktors Christian Prudhomme. Der Puncher von Soudal-Quick Step fuhr dann in seinem eigenen Tempo zu Ende und belegte den 38. Platz der Etappe, 8:46 Minuten hinter Tadej Pogacar.

Der Rekord des Tages

Jonas Vingegaard stellte einen neuen Rekord für die Besteigung des Tourmalet auf, dessen 17,1 km er in 45:11 Minuten erklomm. Damit war er mehr als zwei Minuten schneller als David Gaudu bei der Tour de France 2021 (47:35).

Die Deklaration des Tages

„Wir werden ein sehr schönes Duell sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das unsere Angelegenheiten besser machen wird.“ Guillaume Martin, der feststellt, dass Pogacar und Vingegaard „über den Dingen stehen“ und das Peloton in einem teuflischen Tempo durch die Berge führen.

Die Herausforderung des Tages

Als Tadej Pogacar nach seinem zehnten Sieg bei der Tour de France zum Interview bereitstand, sagte er mit Blick in die Kamera: „Zehn Etappensiege, ich hole dir Mark!“ Der Slowene meinte damit den britischen Sprinter Mark Cavendish, der zusammen mit dem großen Eddy Merckx (34 Erfolge) den Rekord für die meisten Erfolge bei der Tour hält. „Nein, ich scherze nur, er ist so weit weg“, betonte Pogacar jedoch mit einem Lächeln, der mit zehn Siegen zu den großen Namen der Großen Schleife wie Joop Zoetemelk, Charly Gaul oder Thor Hushovd aufschließt. Und er ist mit 24 Jahren der Viertjüngste, der diese Gesamtzahl erreicht hat.

Die Zahl des Tages

60: Das ist die Anzahl der weißen Trikots für den besten Nachwuchsfahrer für Tadej Pogacar, der die Tour 2020 und 2021 gewonnen hat, aber immer noch erst 24 Jahre alt ist. Das ist ein Rekord. Der Slowene führt diese Wertung seit der 13. Etappe im Jahr 2020 ununterbrochen an, das bedeutet die letzten 57 Etappen.

Der Kämpfer des Tages

Der Belgier Wout Van Aert, eine höllische Fahrmaschine, hat am Donnerstag wieder einmal beeindruckt. Nachdem er ab Kilometer null mit Julian Alaphilippe eine Ausreißergruppe ins Leben gerufen hatte, fuhr er fünf Kilometer vor dem Ziel noch für Jonas Vingegaard an der Spitze. Obwohl der Plan letztlich mit dem Sieg von Tadej Pogacar scheiterte, gewann der Belgier nach Laruns am Vortag seinen zweiten Preis für Kampfgeist in Folge. Der Letzte, der diesen Ehrenpreis erneut gewann, war der Slowake Peter Sagan im Jahr 2015. (AFP)