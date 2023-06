Der Däne Mikkel Bjerg feierte beim Einzelzeitfahren am Mittwoch seinen ersten Profisieg, während sich Favorit Jonas Vingegaard in Lauerstellung brachte. Kevin Geniets erlebte einen ruhigeren Tag und schloss die 31,1 Kilometer auf dem 90. Rang ab.

Der dänische Radprofi Mikkel Bjerg hat die vierte Etappe des 75. Critérium du Dauphiné gewonnen und die Gesamtführung der Rundfahrt übernommen. Der 24-Jährige vom UAE Team Emirates gewann das Einzelzeitfahren über 31,1 km von Cours nach Belmont-de-la-Loire und feierte seinen ersten Profisieg. Landsmann und Tour-de-France-Champion Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma) erreichte beim Kampf gegen die Uhr mit zwölf Sekunden Rückstand Rang zwei und liegt nun auch im Gesamtklassement als Zweiter in Lauerstellung.

„Ich habe so hart für diesen ersten Profisieg gearbeitet“, sagte ein emotionaler Bjerg nach der Etappe: „Ich bin einfach so erleichtert, dass ich ihn jetzt endlich errungen habe.“ Dass sich der Däne so stark in dieser Disziplin zeigt, wundert nicht, konnte sich der 24-Jährige in den vergangenen Jahren doch mehrmals den Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren bei den U23 sichern. Kontrahent Vingegaard „hätte natürlich gerne die Etappe gewonnen und das Gelbe Trikot übernommen“, wie er sagte, „aber Mikkel ist ein wirklich gutes Zeitfahren gefahren.“

Vingegaards Teamkollege Christophe Laporte, bis dato Führender des Kriteriums, wurde mit 1:50 Minuten Rückstand 21. und musste die Spitzenposition abgeben. Kevin Geniets (Groupama-FDJ) ließ es am Mittwoch etwas ruhiger angehen und beendete das Einzelzeitfahren derweil an Position 90, mit einem Rückstand von 4:35 Minuten auf den Tagessieger. In der Gesamtwertung verliert der Luxemburger 23 Plätze und fällt auf Rang 55 zurück. Hier hat er nun einen Rückstand von ebenfalls 4:35 auf den neuen Gesamtführenden Bjerg.

Am Donnerstag warten auf der fünften Etappe von Cormoranche-sur-Saône nach Salins-les-Bains 191,5 bergige Kilometer auf das Peloton. Die Rundfahrt endet am kommenden Sonntag. (SID/J.Z.)