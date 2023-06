Oliver Korva wird an diesem Wochenende für die FSCL an den Start gehen

Eine Woche nach den nationalen Titelkämpfen in Berburg finden gleich drei internationale Rennen für Nachwuchsfahrer in Luxemburg statt. Das Team Lëtzebuerg der Junioren startet am Samstag beim Grand Prix Général Patton und nimmt tags darauf den Grand Prix de Luxembourg in Angriff, beides Rennen der Kategorie UCI 1.1. Die Cadets bestreiten das Critérium des Jeunes, ein internationales Rennen über zwei Etappen.

Im Jahr 2018 stand Remco Evenepoel beim Grand Prix Général Patton (1.1), der damals noch als Etappenrennen gefahren wurde, auf dem höchsten Treppchen. Lediglich vier Jahre später holte der 23-jährige Belgier sich das Regenbogentrikot beim Straßenrennen der Elite in Australien. Die allermeisten U18-Fahrer, die am Wochenende auf den luxemburgischen Straßen unterwegs sein werden, hegen den Traum einer Profikarriere. Die Junioren wollen mit guten Leistungen nicht nur die Zuschauer begeistern, sondern auch die Aufmerksamkeit der Scouts auf sich ziehen. Die erste Gelegenheit bietet sich ihnen am Samstag bei der 74. Auflage des Traditionsrennens über 124,7 km rund um Ulflingen, wo der Nachfolger von Vorjahressieger Jarno Widar (B) gesucht wird.

Im Aufgebot des Teams Lëtzebuerg stehen, neben dem frischgebackenen Landesmeister Oliver Korva, noch Mats Berns, Noah Massen, Fynn Ury und Alex Kerrens. Am Sonntag wird die gleiche Mannschaft, mit Ausnahme von Noah Massen, der von Jonathan Kalweit ersetzt wird, auf die ebenso anspruchsvollen 120,6 Kilometer des Grand Prix de Luxemburg, mit Start und Ziel in Munshausen, geschickt. Vor eigenem Publikum war es Mathieu Kockelmann vor Jahresfrist gelungen, den Sprint der sechs Mann starken Spitzengruppe zu seinen Gunsten zu entscheiden.

Die U16 ihrerseits wollen sich beim 26. Critérium des Jeunes beweisen. Das luxemburgische Quintett wird angeführt von Landesmeister Flavio Astolfi, dem Rodrigo Dos Santos Neves, Jonah Flammang-Lies, David Loschetter und Lenn Schmitz zur Seite stehen werden. Der Start-und-Ziel-Einlauf der beiden Etappen, über jeweils rund 80 km, erfolgt am Vormittag, vor dem Wettbewerb der Junioren. Der Sieger bei den U18 wird am Samstag gegen 17.45 Uhr in Ulflingen erwartet und am Sonntag gegen 16.00 Uhr in Munshausen.