Der Franzose Christophe Laporte übernahm am Sonntag in Chambon-sur-Lac das erste Gelbe Trikot des Critérium du Dauphiné, nachdem er den letzten Ausreißer des Tages nur zehn Meter vor dem Ziel eingeholt hatte. Kevin Geniets beendete die erste Etappe in derselben Zeit wie der Etappensieger als 28.