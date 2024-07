Conference League / Progrès Niederkorn? „Noch nie gehört“

In Schweden hat sich der Progrès Niederkorn noch keinen großen Namen gemacht. Für den Klub ist es das erste Aufeinandertreffen mit einer schwedischen Mannschaft. Das Tageblatt hat sich vor dem Spiel in der Conference League mit einem schwedischen Fußball-Journalisten, der sich vor allem mit Djurgardens IF beschäftigt, unterhalten.