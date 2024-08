Motorsport / Porsche Carrera Cup in Asien: Pereira bejubelt Sieg in Malaysia

Dylan Pereira hat am Samstagabend einen prestigeträchtigen Sieg im Porsche Carrera Cup Asien gefeiert: Auf der ehemaligen Formel-1-Rennstrecke von Sepang gewann der Luxemburger und bejubelte seinen zweiten Saisonsieg.

Nach dem Qualifying belegte Dylan Pereira Platz vier. Im Rennen konnte er sich dann aber gleich nach vorne arbeiten. „Vor mir haben sich die Leute ein bisschen gegenseitig behindert, das konnte ich ausnutzen. In der zweiten Kurve konnte ich so sogar außen herum vorbeifahren, was eher ungewöhnlich ist, nach Kurve vier lag ich dann schon ganz vorne. Das war wichtig, weil Überholen später im Rennen hier ziemlich schwierig ist“, sagte Pereira.

Der 27-Jährige konnte seine Führung bis ins Ziel retten. „Es war ein wirklich cooles Rennen, ich habe wirklich alles herausgeholt, was ging. Er war schon schnell hinter mir, es war ein harter Kampf, in dem es wichtig war, absolut keinen Fehler zu machen. Und das ist mir gelungen.“

Auf das ganze Wochenende blickt Pereira aber nicht ganz zufrieden zurück. „Es ist halt immer noch ein bisschen Luft nach oben. Vor allem, weil wir es sicher immer ein bisschen schwerer haben, da uns gegenüber der Konkurrenz einfach etwas Erfahrung fehlt.“ Im ersten Rennen am Samstag wurde Pereira Dritter, fiel dann aber durch eine Zehn-Sekunden-Strafe für einen durch ein Kupplungsproblem verursachten Fehlstart auf den 15. Rang zurück und kassierte nur einen Punkt.

Am Sonntag fand dann das dritte Rennen des Wochenendes im strömenden Regen statt. Am Ende musste sich Pereira mit Platz fünf zufriedengeben. Im Porsche Carrera Cup Asien liegt er weiterhin auf Platz drei in der Gesamtwertung. Die vorletzten Wettbewerbe der Serie im Jahr 2024 finden vom 20. bis zum 22. September im Rahmen des Formel-1-Wochenendes in Singapur statt.