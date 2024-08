Bogenschießen / Pit Klein scheidet nach starkem Auftakt im 1/32-Finale aus

Besser hätte Bogenschütze Pit Klein am Donnerstag nicht in sein 1/32-Finale bei den Olympischen Spielen starten können. Mit 30 Punkten, dem Maximum, fuhr er seine ersten zwei der anvisierten sechs Punkte ein. Doch sein kolumbianischer Gegner legte eine starke Aufholjagd hin – und qualifizierte sich am Ende mit 6:4 für die nächste Runde.