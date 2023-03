Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) hat am Mittwoch das erste Vorbereitungsrennen auf die Flandern-Rundfahrt, die am 2. April stattfindet, gewonnen. Beim Eintagesrennen Brugge-De Panne setzte sich der Belgier nach einer Attacke etwa 15 Kilometer vor dem Ziel gegen drei Mitstreiter durch. Alex Kirsch (Trek-Segafredo) fuhr nicht ins Ziel.

Jasper Philipsen zeigte am Mittwoch, dass er nicht nur ein hervorragender Sprinter ist, sondern auch ein sehr aktiver Fahrer sein kann. Nach seinem Angriff konnte er sich mit Olav Kooij (Jumbo-Visma), Yves Lampaert (Soudal-Quick Step) und Frederik Frison (Lotto Dstny) absetzen. Am Ende setzte sich der 25-jährige Belgier im Sprint gegen seine drei Konkurrenten durch und feierte seinen dritten Saisonsieg sowie gleichzeitig den 25. seiner Karriere.

In einem Rennen, das von Regen und starkem Wind geprägt war, war Philipsen Teil einer Gruppe von 20 Fahrern, die sich etwa 54 Kilometer vor dem Ziel nach einer Windkante bildete. 15 Kilometer vor dem Ziel setzte sich das Quartett ab und zwang die Teams einiger Siegesanwärter, Verantwortung zu übernehmen. Doch weder Groupama-FDJ um Arnaud Démare noch Team Jayco AlUla um Dylan Groenewegen konnten die Lücke schließen.

„Das ist ein weiterer World-Tour-Sieg, mein dritter 2023“, freute sich Philipsen. „Und das bei einem Rennen, das den Wert eines Klassikers hat. Angesichts der windigen Bedingungen musste man schon sehr stark sein, um sich heute durchzusetzen. Das ist natürlich erfreulich im Hinblick auf die nächsten Rennen.“

Philipsen gewann bereits zweimal bei Tirreno-Adriatico und verbucht für sein Team Alpecin-Fenix damit den nächsten Sieg – die Mannschaft feierte am vergangenen Samstag durch den Sieg von Mathieu van der Poel bei Mailand-Sanremo einen großen Erfolg.

Der einzige Luxemburger im Feld, Alex Kirsch (Trek-Segafredo), beendete das Rennen vorzeitig. Die meisten Fahrer, die am Mittwoch an der Nordsee starteten, treffen sich am Freitag dann beim Grand Prix E3, der auch als kleine Flandern-Rundfahrt bezeichnet wird. Dann werden aller Voraussicht nach neben Kirsch auch Bob Jungels (Bora-hansgrohe) und Kevin Geniets (Groupama-FDJ) an den Start gehen.