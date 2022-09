Dylan Pereira kommt dem Titel im Porsche Mobil 1 Supercup immer näher. Der Luxemburger hat seine Führung in der Gesamtwertung am Sonntag beim Rennen in Zandvoort weiter ausgebaut. Teamchampion mit Lechner Racing ist der 25-Jährige jetzt schon.

Am Ende eines turbulenten Rennens stand Dylan Pereira am Sonntag als Dritter auf dem Podium. Der 25-Jährige hatte bei der Siegesfeier ein breites Grinsen aufgelegt, denn seine beiden Konkurrenten im Kampf um den Meistertitel hatte der Luxemburger in Zandvoort hinter sich gelassen und seine Führung in der Gesamtwertung weiter ausgebaut. 18 Punkte Vorsprung hat er nun auf seinen ersten Verfolger, Larry ten Voorde (GP Elite) – sogar 19 auf den Gesamtdritten Laurin Heinrich (SSR Huber Racing). Ein neunter Platz würde dem Sportsoldaten am kommenden Sonntag beim Saisonfinale in Monza (I) reichen, um den Gesamtsieg perfekt zu machen.

Dabei sah es in Zandvoort zunächst nicht besonders gut aus. Pereira hatte sich am Samstag zwar die Pole-Position geholt, wurde aufgrund einer Kollision mit einem Konkurrenten im Qualifying allerdings um drei Plätze strafversetzt. Der Sportsoldat musste also von Startplatz vier ins Rennen gehen – ten Voorde und Heinrich waren als 6. und 10. noch weiter hinten. Der Start verlief dann aber holprig und Pereira verlor in der ersten Runde gleich zwei Positionen. Der Niederländer ten Voorde war bereits an ihm vorbeigezogen, Heinrich hatte sich bis auf den siebten Platz vorgekämpft und machte direkt hinter Pereira Druck.

Eine Safety-Car-Phase spielte dem Luxemburger dann allerdings in die Karten. Pereira konnte beim Restart sofort wieder einen Platz gut machen und an seinem Teamkollegen Bastian Buus (Dänemark) vorbeiziehen. Er lag nun wieder direkt hinter ten Voorde. Nach einer zweiten Safety-Car-Phase erwischte Pereira erneut einen guten Restart – diesmal überholte er den Niederländer und fuhr auf Platz drei vor. Das Rennen wurde dann drei Runden vor Schluss nach einem weiteren Unfall im Feld vorzeitig abgebrochen. Den Sieg holte sich der Franzose Marvin Klein (CLRT) vor Morris Schurring (Niederlande/Huber Racing) und Pereira.

Über einen Titel durfte sich Pereira aber auch an diesem Wochenende schon freuen. Vor dem letzten Rennen in Monza ist er mit Lechner Racing in der Team-Wertung schon nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen.