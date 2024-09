Diamond League / Patrizia van der Weken schlägt die Weltmeisterin und wird im Finale 5.

Patrizia van der Weken hat beim Finale der Diamond League in Brüssel erneut einen starken Auftritt hingelegt und unter anderem die US-amerikanische Weltmeisterin Sha’Carri Richardson geschlagen.

Bei Regen und kühlen Temperaturen belegte die Luxemburgerin am Freitagabend in dem mit Stars vollgepackten 100-Meter-Rennen in 11,16 Sekunden den fünften Platz. Gewonnen wurde der Showdown um die Diamond-League-Krone von Olympiasiegerin Julien Alfred (LCA) in 10,88 Sekunden vor Europameisterin Dina Asher-Smith (GBR/10,92) und Marie-Josée Ta Lou-Smith (CIV/11,05). Weltmeisterin Richardson wurde in 11,23 Sekunden nur Achte.

Im Sprintfinale der Diamond League starteten die neun besten Athletinnen der regulären Saison und machten den Gesamtsieg unter sich aus. Für Van der Weken, die sich als erste Luxemburgerin überhaupt für diese Endrunde qualifiziert hatte, war es das letzte Rennen der Sommersaison.