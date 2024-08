Ab heute / Paris blüht wieder auf: Fragen und Antworten zu den Paralympics

2: Katrin Kohl und Tom Habscheid: Luxemburg wird in Paris mit zwei Athleten vertreten sein.

10: Es gibt in gleichen Disziplinen verschiedene Sieger. Dies liegt an der Einstufung der Athleten, die nach dem Grad ihrer Behinderung klassifiziert werden. Insgesamt gibt es zehn Einstufungen nach Beeinträchtigungsarten.

17: In Paris finden seit der Premiere 1960 in Rom die XVII. Paralympischen Sommerspiele statt. Dabei werden in 17 Wettkampfstätten Medaillen vergeben. Das Stade de France bietet 77.000 Fans Platz und ist der größte Schauplatz.

72: In nur vier von 22 Sportarten fallen 72 Prozent aller 549 Medaillen-Entscheidungen: in der Leichtathletik (164 Entscheidungen), im Schwimmen (141), Radsport (51) und Tischtennis (31).

549: 549 Medaillenentscheidungen stehen insgesamt an.

1948: Die ersten Sportspiele für Rollstuhlfahrer fanden 1948 parallel zu den Olympischen Sommerspielen statt. Seit 1960 werden die Paralympics regelmäßig ausgetragen. Seit 1992 sind die Paralympischen Spiele organisatorisch mit den Olympischen Sommerspielen verbunden und finden am gleichen Ort statt. Die ersten Paralympischen Winterspiele waren 1976 in Schweden.

4.400: Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) erwartet etwa 4.400 Sportlerinnen und Sportler aus 168 Ländern: Rekord.

2 Millionen: Für die Paralympischen Spiele in Paris sind einen Tag vor der Eröffnungsfeier bereits rund zwei Millionen Tickets verkauft. „Wir haben Stadien, die voll sein werden“, kündigte Tony Estanguet als Chef des Organisationskomitees an. Er sei optimistisch, dass auch die verbleibenden 500.000 Eintrittskarten in den kommenden Tagen noch verkauft werden.