Paris 2024 / Offiziell: Vera Hoffmanns olympischer Traum wird wahr

Vera Hoffmann wird an den Olympischen Spielen von Paris 2024 teilnehmen dürfen. Das bestätigte das COSL am Dienstag.

Es lag bereits nach dem 1.500-Meter-Lauf bei den Landesmeisterschaften am Sonntag in der Luft, doch nun herrscht Gewissheit: Vera Hoffmann wird an den Olympischen Spielen von Paris teilnehmen. Die 27-Jährige hat sich über das „Road to Paris“-Ranking qualifiziert. Dort belegt die Luxemburgerin Platz 41 bei 45 Startberechtigten. Für Hoffmann werden es die ersten Olympischen Spiele ihrer Karriere sein.

Nicht direkt qualifiziert sind Charel Grethen, Ruben Querinjean und Charline Mathias. Grethen ist nach den Landesmeisterschaften auf Platz 50 abgerutscht. Bei den Männern qualifiziereen sich ebenfalls 45 Athleten über die Rangliste. Querinjean arbeitete sich nach seiner starken Leistung bei den Landesmeisterschaften auf Platz 38 vor. Ihm fehlen am Ende aber zwei Plätze, um das Ticket nach Paris zu bekommen.

Ähnlich ergeht es Charline Mathias, der über 800 Meter ebenfalls zwei Plätze zum Olympia-Ticket fehlen. Beide können aber hoffen, noch nachzurutschen. Dies könnte passieren, indem nationale Verbände Athleten nicht für Olympia nominieren, die in der Rangliste vor den Luxemburgern platziert sind. Die definitive Entscheidung fällt am 7. Juli.

Bereits am Dienstagmorgen wurde bekannt, dass Ralph Daleiden (Schwimmen) und Alex Kirsch (Radsport) bei Olympia teilnehmen werden. Damit sind nun zwölf Luxemburger für Olympia nominiert.