Am zweiten Spieltag der Audi League konnten lediglich Berburg und Hostert-Folschette ihre weiße Weste wahren, die Begegnung zwischen Roodt und Linger endete überraschend deutlich zugunsten der Gäste.

Nach seinem Auswärtserfolg bei der hauptstädtischen Union wollte der DT Roodt am Samstag in eigener Halle nachlegen. Daraus wurde jedoch nichts. Nach seiner knappen Niederlage gegen Berburg konnte Linger einen totalen Fehlstart vermeiden. Im Gegensatz zur Vorwoche, wo Gilles Michely seine beiden Einzel mit dem knappstmöglichen Resultat abgeben musste, lief es diesmal optimal für die neue Nummer eins aufseiten von Linger. In der ersten Partie kam es zum Topspiel gegen José Lavado. Nach verlorenem erstem Satz drehte der ehemalige Nationalspieler auf und entschied die drei folgenden Durchgänge zu seinen Gunsten. Am Nebentisch gewann Arlindo de Sousa mit dem gleichen Ergebnis gegen Tessy Gonderinger. Im hinteren Paarkreuz baute Jim Cloos den Vorsprung mit seinem überraschenden Fünf-Satz-Sieg gegen Peter Musko aus. Jungtalent Aaron Sahr stand seinen Teamkollegen in nichts nach. Mit seinem 3:1-Erfolg gegen Routinier Joël Kox sorgte der Jugendnationalspieler für die Vorentscheidung. Der anschließende Sieg von Peter Musko gegen Arlindo De Sousa zum Zwischenstand von 1:4 war nur noch Ergebniskosmetik, da Gilles Michely (gegen Tessy Gonderinger) und Jim Cloos (gegen Joël Kox) für die frühzeitige Entscheidung sorgten.

Früh entschieden war auch die Begegnung zwischen Hostert-Folschette und Aufsteiger Lintgen. Für den einzigen Punktgewinn des Aufsteigers sorgte Neuzugang Peter Hribar mit seinem erstaunlichen 3:0-Sieg gegen Zoltan Fejer-Konnerth. Ähnlich souverän ging der DT Howald beim zweiten Aufsteiger Echternach zu Werke. Mehr als der Punktgewinn von Traian Ciociu gegen Xia Cheng war für den Neuling nicht drin. Beim Vizemeister konnte Benjamin Rogiers erneut überzeugen. Der Belgier gab weder gegen Zoltan Hencz noch im Spitzenspiel gegen seinen Landsmann Cédric Merchez einen Satz ab.

Auch die Sonntagsbegegnung zwischen Reckingen und Union Luxemburg endete mit 6:1. Thomas Keinath, der bei der Auftaktniederlage gegen Lintgen verletzungsbedingt gefehlt hatte, gewann seine beiden Matches gegen Paul Roukoz und Enzo Leguistin problemlos. Auch Gene Wantz hielt sich im vorderen Paarkreuz schadlos. Den Ehrenpunkt für die Gäste holte Quentin Heim gegen Louis Gira.

Die spannendste Auseinandersetzung gab es in Berburg, wo Düdelingen zu Gast war. Das Quartett aus der „Forge du Sud“ lieferte dem Titelaspiranten ein Duell auf Augenhöhe. Beim Stand von 4:4 konnten die favorisierten Berburger dann beide Doppel gewinnen und damit die erhofften drei Punkte einfahren.