Die nächsten Teilnehmer der Fußball-EM in Deutschland stehen fest. Die Türkei, Spanien und Schottland lösen jeweils ihr Ticket. Besonders der Erfolg der Türken erfreut die FLF-Auswahl.

Luxemburg ist im März 2024 bei den Playoffs der Nations League dabei – falls sich die FLF-Auswahl nicht direkt über die laufende Quali für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualifiziert.

Möglich macht dies der 4:0-Sieg der Türkei gegen Lettland. Durch diesen Erfolg lösten die Türken ihr EM-Ticket. Dadurch rückt in den Playoffs der Nations League der Gruppenzweite nach. Und das ist Luxemburg. In diesen Playoffs streiten vier Teams um ein letztes EM-Ticket. Nach aktuellem Stand träfe die FLF-Auswahl im Halbfinale dieser Playoffs in Tiflis auf Georgien.

Yunus Akgun (58.), Cenk Tosun (83./90.+2) und Kerem Akturkoglu (87.) machten mit ihren Treffern das EM-Ticket für die Türken perfekt. Für den Kuntz-Nachfolger Vincenzo Montella war es der zweite Sieg im zweiten Spiel. Auch Spanien und Schottland lösten ihr EM-Ticket. (del/SID)