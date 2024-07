Pressekonferenz / Ni Xia Lian und Bob Bertemes als Fahnenträger in Paris

Das Warten hat ein Ende. Am Donnerstagmorgen teilte das Olympische Komitee die Namen der beiden Luxemburger Fahnenträger mit: Ni Xia Lian und Bob Bertemes werden die Delegation am Freitagabend bei der Eröffnungszeremonie auf der Seine anführen.

Eine Bootsfahrt auf der Seine bevor ein offiziellen Programmteil auf Höhe des Trocadéro wartet – so ganz viel ist noch nicht über die Eröffnungszeremonie der XXXIII. Olympischen Spiele in Paris bekannt. Aus Luxemburger Sicht wurde das erste Geheimnis allerdings gelüftet: Ni Xia Lian und Bob Bertemes werden die Fahne tragen. Genau wie in Tokio, wo bereits ein Mann und eine Frau pro Delegation ausgewählt worden sind, wird auch diesmal ein Duo die Delegation anführen. Ni und Bertemes folgen damit auf Christine Majerus und Raphaël Stacchiotti, denen diese Ehre 2021 gebührte.

Bob Bertemes wird seine Karriere nach den Olympischen Spielen beenden Foto: AFP/Andreas Solaro

In Paris befinden sich derzeit bereits Pit Klein, Luka Mladenovic, Sarah de Nutte, Ni Xia Lian, Ralph Daleiden und Christine Majerus. Die Leichtathleten Patrizia van der Weken, Vera Hoffmann und Bob Bertemes werden nach der Eröffnung wieder nach Hause fahren, um sich dort auf ihre Einsätze vorzubereiten.