Fußball / Nationalspieler Gerson Rodrigues findet neue Herausforderung in China

Gerson Rodrigues hat eine neue Herausforderung gefunden. Der luxemburgische Nationalspieler wechselt nach China.

Der Weg von Gerson Rodrigues führt zum Guangxi Pingguo Haliao FC. Der 29-Jährige wechselt auf Leihbasis mit anschließender Kaufoption zum chinesischen Zweitligisten. Das teilte sein bisheriger Verein Dynamo Kiew in den sozialen Netzwerken mit. Seit seinem Wechsel in die Ukraine im Jahr 2019 ist dies bereits die siebte Leihstation für Rodrigues. Zuletzt spielte der Rekordtorschütze der FLF-Auswahl in der Slowakei für Slovan Bratislava, davor für Sivasspor (TUR), Al-Wehda (SAU), Eyüpspor (TUR), Troyes (F) und Ankaragücü (TUR).

Laut transfermarkt.com wird Rodrigues der wertvollste Spieler der zweiten chinesischen Liga sein. Guangxi Pingguo Haliao FC liegt derzeit nach 17 Spieltagen auf dem vierten Tabellenplatz.