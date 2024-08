Luxemburger im Ausland / Muratovic trifft in Polen gegen Thill-Klub

In der ersten deutschen Bundesliga kam es nicht zu einem Duell der Luxemburger. In Polen hingegen schon. Edvin Muratovic traf gegen den Thill-Klub.

In der Startelf: Bei der Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC St. Pauli hätten zwei Luxemburger gemeinsam auf dem Platz stehen können. Dazu kam es jedoch nicht. Leo Scienza, der Brasilianer mit luxemburgischem Pass, stand in der Startelf, während Danel Sinani bei der 0:2-Niederlage der Hamburger nicht eingewechselt wurde. Der Angreifer wartet damit weiterhin auf sein Debüt im deutschen Oberhaus.

In der ersten portugiesischen Liga feierte Benfica Lissabon einen 1:0-Erfolg gegen Estrela Amadora. Leandro Barreiro stand 90 Minuten auf dem Platz. Die „Águias“ (Adler) haben nach drei Spieltagen sechs Punkte auf dem Konto stehen.

Beim 0:0 zwischen Spartak Moskau und Zenit St. Petersburg wurde Christopher Martins nach 39 Minuten verletzt ausgewechselt. Es soll sich aber eher um eine harmlose Verletzung handeln. Details sind aktuell jedoch nicht bekannt.

Auch der Auftritt von Gerson Rodrigues in der zweiten chinesischen Liga war von kurzer Dauer. Jedoch aus einem anderen Grund. Der Angreifer in Diensten von Guangxi Pingguo Haliao sah beim 0:0 gegen SJZ Gonfu bereits nach 29 Minuten die Rote Karte.

Sébastien Thill und Stal Rzeszow stehen nach dem 2:2-Unentschieden gegen Odra Opole auf Platz zwei der zweiten polnischen Liga. Opole ging durch ein Tor von Edvin Muratovic in Führung (13.).

Die Union Saint-Gilloise und Anthony Moris mussten sich in der Jupiler League mit einem 0:0 gegen Saint-Trond begnügen. Eine Etage tiefer gab es für Laurent Jans und den SK Beveren ein 2:2-Remis gegen KAS Eupen.

Bereits am Freitag hatten Florian Bohnert und der SC Bastia die Konkurrenten aus Amiens mit 1:0 besiegt.

Gegen Düren gab es für Schalke 04 II in der Regionalliga West eine deutliche 1:4-Niederlage. Timothé Rupil wurde in der 81. Minute ausgewechselt.

Dirk Carlson verschuldete am Freitag ein Eigentor und war damit direkt beteiligt an der 0:2-Niederlage von St. Pölten gegen den Kapfenberger SV.

Eingewechselt: Das Tor im Pokal hat für Mathias Olesen nur wenig verändert. Gegen Eintracht Braunschweig (5:0-Sieg des 1. FC Köln) wurde der Luxemburger erst in der 86. Minute für Eric Martel eingewechselt. Bei den Niedersachsen stand der ehemalige Hesperinger Rayan Philippe in der Startelf. Jayson Videira (Hannover 96 II) kam beim 1:0-Sieg gegen Sandhausen zu seinem zweiten Einsatz in der dritten deutschen Bundesliga. Der 19-jährige Stürmer wurde in der 89. Minute eingewechselt.

Nicht im Einsatz: Die Partie zwischen Zrinjski Mostar und dem FK Sarajevo (mit Mirza Mustafic) wurde auf ein späteres Datum verschoben. Vahid Selimovic ist weiterhin verletzt und stand dem FC Hermannstadt auch an diesem Wochenende nicht zur Verfügung. Eldin Dzogovic (1. FC Magedburg/D) stand diesmal nicht im Kader des deutschen Zweitligisten. Enes Mahmutovic musste sich die 1:2-Niederlage von NAC Breda gegen Utrecht von der Bank aus ansehen. Mica Pinto befindet sich weiterhin auf Vereinssuche und wird deshalb im Moment bei Vitesse Arnheim – wo er einen laufenden Vertrag besitzt – nicht eingesetzt. In der gleichen Liga saß David Jonathans (FC Den Bosch) gegen MVV Maastricht 90 Minuten auf der Bank. Marvin Martins stand nicht im Aufgebot der Wiener Austria. Seid Korac (Vojvodina Novi Sad) saß am Sonntagabend gegen Napredak auf der Bank.

Am Montag: Im Finale des Leagues Cup trafen Los Angeles FC und Maxime Chanot in der Nacht von Sonntag auf Montag auf die Columbus Crew. Olivier Thill und LNZ Cherkasy treffen auf Karpaty Lwiw.

Am Dienstag: Lars Gerson und Kongsvinger IL müssen Sandnes besiegen, um noch den Sprung in die Playoffs der zweiten norwegischen Liga zu schaffen.