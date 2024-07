Champions League / Mit Optimismus ins Rückspiel: FC Déifferdeng will 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel drehen

Am Mittwochabend tritt der amtierende Meister FC Déifferdeng 03 im heimischen Stade Municipal gegen KI Klaksvik zum Rückspiel an. Anpfiff ist um 19.00 Uhr. Der luxemburgische Meister muss dabei einen 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel drehen.

Nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel auf den Färöer Inseln könnte die Ausgangslage für die Mannschaft von Präsident Fabrizio Bei sicherlich besser sein. Doch in der „Cité du fer“ zeigt man sich selbstbewusst und will die Qualifikation für die zweite Runde noch nicht abschreiben. Vor eigenem Publikum und mit den Fans im Rücken erhofft man sich, das Resultat noch drehen zu können. Zusätzlich wird, im Gegensatz zum Hinspiel, auf natürlichem Rasen gespielt, was den Hausherren sicherlich in die Karten spielen wird, denn „niemand mag Kunstrasen“.

Nach dem Hinspiel waren die Differdinger natürlich geschockt. Aufgrund der zweiten Halbzeit zeigt man sich im Lager vom Landesmeister aber zuversichtlich. „Im Hinspiel waren wir nicht effizient genug. Wir hatten zahlreiche Torabschlüsse und Torgelegenheiten (23:6 Torschüsse; d.Red.). Die Anfangsphase hat den Unterschied gemacht. Wir haben etwas Zeit gebraucht, um uns an die Spielweise des Gegners anzupassen. Nach dem ersten Gegentor waren wir besser im Spiel. Allerdings haben wir es verpasst, die Tore zu schießen“, so Pedro Resende, der im Europapokal als Assistent von Maurice Spitoni fungiert. Spitoni steht bei der UEFA aufgrund seiner Diplome noch immer als Cheftrainer der Differdinger auf dem Spielberichtsbogen. „Wir hoffen, dass wir heute Abend effizienter vor dem Tor sein werden. Es gibt eben solche Momente, in denen das Tor einfach nicht fallen will. Natürlich arbeiten wir in jeder Trainingswoche am Torabschluss. Es gilt, noch konzentrierter vor dem gegnerischen Tor zu werden.“

Gegner favorisiert

Natürlich geht der Gegner aus Klaksvik, der in der letzten Saison in der Gruppenphase der Europa Conference League gespielt hat, als Favorit in das Rückspiel. „Die Mannschaft hat eine sehr hohe Qualität.“ Dennoch sieht Pedro Resende der Aufgabe optimistisch entgegen: „Wir haben am letzten Mittwoch gezeigt, dass wir stärker sind als die Mannschaft von den Färöer Inseln, außer im Toreschießen, was natürlich das Wichtigste im Fußball ist. Wenn wir an die gezeigte Leistung anknüpfen und Tore schießen, können wir die Qualifikation schaffen.“

Im Aufgebot des FC Déifferdeng 03 könnte es eventuell einen Ausfall geben. Für Abwehrspieler Kevin d’Anzico könnte das Rückspiel zu früh kommen. Im Hinspiel hatte sich der Verteidiger bei der Szene, die zum Elfmeter führte, am Knöchel verletzt. Deshalb ist sein Einsatz heute Abend fraglich.

Die Aufgebote FC Déifferdeng 03

Tor: Evan Da Costa, Rui Nibra, Felipe Ventura

Verteidigung: Juan Bedouret, Gianluca Bei, Théo Brusco, Kevin d’Anzico (?), Geoffrey Franzoni, Gonçalo Lixa, Lucas Pruzzo, Rychelmy Rocha, Christian Schoissengeyr

Mittelfeld: Leandro Borges, Fabio Martins, Ludovic Rauch, Rafael Ribeiro, Diogo Silva, Guillaume Trani

Angriff: Frédéric Andrada, Andreas Buch, Alisson dos Santos, Adham El Idrissi, Jorginho, Gustavo Simões

Trainer: Maurice Spitoni KI Klaksvik

Tor: Mark Jensen, Hannis Matras, Ari Petersen

Verteidigung: Alexander Berntsson, Joannes Danielsen, Patrick Da Silva, Odmar Faero, Deni Pavlovic, Borge Petersen, Henri Vatnsdal, Cédric Yambéré

Mittelfeld: Jakup Andreasen, Albert Ejupi, Arni Frederiksberg, René Joensen, Claes Kronberg, Ahmed Latif, Dan i Soylu

Angriff: John Johannesen, Paul Klettskard, Paetur Petersen, Joseph Williams

Trainer: Espen Haug