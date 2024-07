Jeunesse Esch / Mit neuen Perspektiven raus aus dem Tunnel

Am Samstag hielt der Luxemburger Rekordmeister seine Jahreshauptversammlung ab. Im Beisein von André Zwally (Sportschöffe) eröffnete Marc Theisen die Sitzung und richtete gleich einen Dank an die anwesenden Kapitäne der ersten Mannschaft (Milos Todorovic und Andrea Deidda) für ihre Solidarität mit dem Klub in schwierigen Zeiten.

Der Vorsitzende wies auf die Hinrunde der letzten BGL-Ligue-Saison hin, die auf einem Abstiegsplatz endete. „So gesehen kommen wir von weit her.“ Unter dem Thomé-Nachfolger Arnaud Bordi folgte nach Anlaufproblemen eine „unwahrscheinliche Serie“. Jeunesse siegte siebenmal in Folge, schloss die Saison auf dem 5. Platz ab und war nach der Disqualifikation von Swift Hesperingen erster Kandidat für deine Teilnahme an der Conference League. Wegen einer lückenhaften Buchführung wurde der Jeunesse im Mai ebenfalls die UEFA-Lizenz verweigert. Um dies in Zukunft zu vermeiden, zieht ein professioneller Buchführer ab der nächsten Saison alle drei Monate die Finanzbilanz. Theisen zeigte sich zuversichtlich, dass der Verein mit Ende der anstehenden Spielzeit finanziell rosiger dastehen wird.

„Wir sehen nicht bloß das Ende des Tunnels, sondern wir werden mit neuen Perspektiven ganz raus sein und kurzfristig gilt es, primär Altlasten abzubauen.“ Ein Sponsor sei im letzten Jahr abgesprungen, neue Verträge werden finalisiert. Ein neuer Weg der Unterstützung geht der Verein mit Sudstroum, dem gemeindeeigenen Stromlieferanten im Süden des Landes. „Zum Saisonauftakt am 4. August im Heimspiel gegen die US Mondorf ist der Eintritt frei. Der finanzielle Beitrag von Sudstroum für dieses Match ist höher als die erwarteten Zuschauereinnahmen. Es ist eine schöne Geste. Am Ende ist jeder Gewinner einer solchen Aktion“, stellte Theisen zufrieden fest.

Dank an die Ultras

Marc Volkmann erwähnte anschließend die Personaländerungen im Kader der ersten Mannschaft. Die Fluktuation sei groß: 11 Abgänge stünden ebenso vielen Neuzugängen gegenüber. Nachwuchskräfte aus den eigenen Reihen (Tavares, Mendes) komplettieren den Kader. Der Staff um Arnaud Bordi umfasst zwei Co- Trainer, einen Torwarttrainer, einen Fitnesscoach sowie zwei Physiotherapeuten. Volkmann bedankte sich ganz speziell bei Jules Kreff, der nach seinem Austritt aus dem Vorstand vor allem in den Heimspielen weiter tatkräftig mit Hand anpackt. Claude Kremer ergriff anschließend das Wort. Der Präsident der Jugendkommission bedankte sich u.a. beim scheidenden Demy Peiffer. Neuer Jugendkoordinator wird Hugo Francia.

Aus dem Finanzbericht geht mit Stand vom 31.12.2023 ein Plus von 81.109 Euro hervor. Theisen hob die gute Zusammenarbeit mit dem Supporter-Club hervor und richtete seinen Dank an die Ultras für eine großzügige Spende – dies, nachdem die Jeunesse wegen des Abbrennens von Feuerwerkskörpern („Freedeféier“, so Theisen) auf den Rängen vom Verband zu einer Geldstrafe verdonnert worden war.

André Zwally übernahm zum Schluss das Wort. Als echter Jeunesser (265 Einsätze, 1972-1986) unterstrich Zwally, dass Jeunesse „net iergend e Veräin“ sei und das Wort „Identitéit“ weiter großgeschrieben werde. „Jeunesse ist gut strukturiert und das vorgelegte Planning ist plausibel.“ Im Trainingskomplex im Ellergronn wurde eine neue Beleuchtung für 173.000 Euro installiert, die notwendigen Toiletten sind im Bestellung. Zwally verwies dann auf eine neue Strategie beim Fernsehsender Esch TV. Das Programm soll aktiver werden und auch isolierte Senioren visieren. „Wir wollen die Senioren zur Teilnahme an kulturellen und sportlichen Aktivitäten animieren.“ Die Aggressivität in den Stadien allgemein ist den Gemeindeverantwortlichen ein Dorn im Auge. Man überprüfe die juristischen Befugnisse, um vermeintlichen Unruhestiftern im Grenzer Stadion in Zukunft ein Platzverbot erteilen zu können.

Zum Abschluss erinnerte Präsident Theisen an das „Galamatch Dan Theis“ am kommenden 21. Juli auf der Grenz. In Zusammenarbeit mit der Jeunesse kümmert sich ein Organisationskomitee (u.a. mit Guy Hellers, Pilo Fonck …) um die Logistik. Frühere Jeunesse-Spieler und ehemalige, von Theis trainierte U-19- Nationalspieler bestreiten das Erinnerungsspiel.

Der Jeunesse-Vorstand: Präsident: Marc Theisen, Vize-Präsident: Jean-Claude Conter, Sekretär: Marc Volkmann, Co-Sekretär: Carlo Bragança, Kassenwart: Gilles Backes, Mitglieder: Gilles Di Laetizis, Julien Silverstein, Chris Baltes, Gilles Vaccogli, Bastien Neubacher, Charles Theisen.