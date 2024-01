Im Gegensatz zu den Titelkämpfen bei der Elite und den Espoirs, wo mehrere Crosser für den Titel infrage kommen, geht Rick Meylender von der UC Dippach als Topfavorit ins Rennen der Junioren. Das Gleiche gilt für Tommy Arnoldy (CT Toproad Roeserbann) in der Altersklasse der Masters.

Am hauptberuflichen Polizisten Arnoldy, der keines der bisherigen zwölf Rennen verpasst hat, wird heute ab 13.00 Uhr kein Weg vorbeiführen. Zehn Siege sprechen eine deutliche Sprache. Neben seinem Teamkollegen Olivier Paderhuber, der in Reckingen und Cessingen Schnellster war, haben mit Marc Rolf Indergand und Dany Papi zwei weitere „Réiserbänner“ gute Aussichten auf einen Platz auf dem Podium. Mit 28 Fahrern sind die Routiniers bei der Meisterschaft zahlenmäßig am besten vertreten. Mit von der Partie sind auch die ehemaligen Landesmeister Gusty Bausch (Velosfrënn Gusty Bruch) und Pascal Triebel (LG Beles).

Ab 12.00 Uhr wird der Nachfolger von Noa Berton (CT Toproad Roeserbann) ermittelt, der sich vor einem Jahr vor Fynn Ury, seinem damaligen Mannschaftskollegen beim Cycling Team Atertdaul, durchgesetzt hatte. Beide gehen in Hesperingen erstmals bei den Espoirs an den Start. Damit sollte der Weg frei sein für Rick Meylender, der das Podium in Mamer komplettiert hatte. Die fünf regionalen Wettbewerbe, an denen er teilgenommen hatte, konnte er allesamt zu seinen Gunsten entscheiden. Ein großes Ausrufezeichen setzte er mit dem Triumph beim Traditionscross am Neujahrstag in Petingen, wo er die internationale Konkurrenz in Schach halten konnte. Zuvor hatte der 17-Jährige seinen Erfahrungsschatz im Ausland erweitert. Am 28. Dezember überzeugte Meylender beim Superprestige im belgischen Diegem mit Rang 18 unter 88 Konkurrenten. Seinen besten Weltcup-Auftritt hatte er fünf Tage vorher in Antwerpen, wo bei 67 Startern Platz 36 herausgesprungen war. Dort waren auch seine Teamkollegen Lenn Schmitz (52.) und Jonah Flammang-Lies (57.) sowie Yannis Lang (56./CT Atertdaul) und Lennox Papi (59./CT Toproad Roeserbann) im Einsatz, die morgen alles daransetzten werden, das Tempo des Favoriten so lange wie möglich zu halten.

Im ersten Rennen des Tages werden die Klassenbesten bei den Débutant(e)s ermittelt. Gute Siegchancen können sich Ben Koenig (CT Atertdaul) und Kylie Bintz (Velosfrënn Gusty Bruch) ausrechnen.

Bei den Frauen sind alle Augen auf das Duell zwischen Christine Majerus und Marie Schreiber (beide SD Worx) gerichtet. In den Nachwuchskategorien wollen Espoir Liv Wenzel (Sebmotobikes CX Team) und Juniorin Gwen Nothum (UC Dippach) ihre Saisonleistung bestätigen.