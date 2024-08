Olympia-Rückblick / Merci, Paris! Pressestimmen zum Olympia-Abschluss

Au revoir – Paris nimmt wehmütig Abschied von seinen Olympischen Sommerspielen. Die internationalen Pressestimmen nach der Abschlussfeier.

FRANKREICH

Le Monde: „Paris beschließt seine Spiele mit einer grandiosen Feier und reicht Los Angeles die Hand. Poetische und schwungvolle Bilder wechseln sich in einer dreistündigen Zeremonie mit vielen Überraschungen ab.“

Le Parisien: „Diese Spiele werden uns für immer prägen. Paris zeigt eine hollywoodreife Show und schickt Los Angeles ins Rennen. Gold für Paris, das französische Team und die Sicherheitskräfte.“

L’Equipe: „Die Flamme ist erloschen, aber es bleiben Erinnerungen für die Ewigkeit an wunderbare zwei Wochen.“

USA

Los Angeles Times: „Bring it on! Los Angeles beginnt den Countdown zu den Spielen 2028. LA verspricht authentische Spiele. Aber keine andere Stadt der Welt vermag, was Paris getan hat – die Dramatik der olympischen Wettkämpfe vor der Kulisse des leuchtenden Eiffelturms und der üppigen Gärten von Versailles in Szene zu setzen.“

New York Times: „Merci, Paris: Diese Spiele haben wir gebraucht! Paris, untypisch schwindelerregend, sagt Olympia adieu.“

ENGLAND

The Times: „Frankreich beendet die Olympischen Spiele in einer energiegeladenen Schlussfeier mit einem Paukenschlag. Ein Hollywood-Spektakel, eine ätherische Lichtshow mit einem Goldenen Zeitreisenden, der das Gesicht einer Stubenfliege hat, und mehr Tanzeinlagen, als man sich wünschen kann.“

Mirror: „Tom Cruise stürzt sich vom Arenadach, grüßt Simone Biles und rast auf einem Motorrad mit Olympia-Flagge davon. Es war ein klassischer Abschluss der größten Show auf Erden.“

JAPAN

Japan Times: „Frankreich beendet seine olympische Party mit Tom Cruise und Léon Marchand. Nach einer turbulenten Vorbereitung auf die Spiele hat Frankreich erfolgreiche und weitgehend problemfreie Spiele abgeliefert.“

ARGENTINIEN

Clarin: „Abschied von Paris, auf nach Los Angeles: die Athleten erobern die Bühne, Tom Cruise springt ins Nichts. Von einem Stade de France, das sich in eine apokalyptische Welt verwandelt hatte, in der die Olympischen Spiele nicht existierten, zu einem Stadion, das von lauter Musik beherrscht wurde. Eine lange Nacht voller Emotionen.“

AUSTRALIEN

Sydney Morning Herald: „Französischer Prunk trifft amerikanischen Glanz bei einer spektakulären Abschlussfeier.“

SÜDAFRIKA

The Star: „Unglaubliche Olympische Spiele gehen zu Ende, und es wird wieder einmal deutlich, warum die alle vier Jahre stattfindende Veranstaltung das größte Sportspektakel überhaupt ist. Die Olympischen Spiele sind besser als die Rugby- und die Fußball-Weltmeisterschaft zusammen.“ (SID)