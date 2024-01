Stirbt durch künstliche Intelligenz der Beruf des Journalisten langsam, aber sicher aus? „Ja“ sagen die einen, „Nie“ oder „Nur bedingt“ meinen die andern. Um zu erfahren, wie „intelligent“ die Computermaschinen zurzeit sind, führte ich am Jahresende 2023 ein Interview mit ChatGPT, dem KI-Chatbot, der zwar schneller schreibt als ein Mensch, manchmal aber genauso fleißig Blech redet. Die Gefahr, dass es dem Journalistenberuf auf die Dauer an den Kragen geht, ist nicht aus der Luft gegriffen, doch im Moment bekommt das Computerprogramm, das künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um Fragen zu verstehen und die Antworten darauf zu automatisieren, noch den zweiten Preis. Urteilen Sie selbst: Die Antworten auf meine Fragen sind so wiedergegeben, wie der Computer sie ausspuckte.

Frage: Hallo, Herr Kollege. Kannst du mir bitte eine Story über Petz Lahure schreiben?

ChatGPT: Entschuldigung, aber mir ist der Name „Petz Lahure“ nicht bekannt. Kannst du mehr Kontext oder Details dazu geben, damit ich dir besser bei der Geschichte helfen kann?

Er ist seit 1965 Journalist und seit 1998 Präsident des Luxemburger Sportpresse-Verbandes.

Petz Lahure hatte stets eine Leidenschaft für Geschichten, die den Sport in ein faszinierendes Licht rücken. In seiner langen Karriere erlebte er Höhen und Tiefen, aber seine Hingabe zur Wahrheit und sein unerschütterlicher Einsatz für die Sportberichterstattung waren stets unverkennbar. Eines Tages stolperte er über eine vergessene Geschichte aus den Anfängen seiner Karriere, die nicht nur den Sport, sondern auch sein eigenes Leben veränderte. Wenn du möchtest, kann ich eine weitere Geschichte oder Informationen zu diesem fiktiven Charakter erstellen.

Paul Philipp einmal, zweimal?

Ja gerne, aber Petz Lahure, das bin ich. Ich bin keine fiktive, sondern eine lebende Person.

Verstanden, Petz Lahure! Entschuldige das Missverständnis. Da du mir jetzt mitgeteilt hast, dass du Petz Lahure bist, wie kann ich dir weiterhelfen? Möchtest du mehr über eine bestimmte Geschichte oder Themen erfahren, die dich interessieren?

Kennst du Charly Gaul?

Ja, Charly Gaul war ein luxemburgischer Radrennfahrer, der in den 1950er und 1960er Jahren aktiv war. Er wurde am 8. Dezember 1932 geboren und verstarb am 6. Dezember 2005. Gaul war besonders erfolgreich in Bergrennen und gewann die Tour de France im Jahr 1958. Er wurde als „Engel der Berge“ bekannt, aufgrund seiner Fähigkeit, in anspruchsvollen Bergstrecken herausragende Leistungen zu erbringen.

Kannst du mir etwas Nettes über Marc Girardelli sagen?

Natürlich! Marc Girardelli ist ein ehemaliger Skirennläufer aus Luxemburg und zählt zu den erfolgreichsten Athleten in der Geschichte des alpinen Skisports. Geboren am 18. Juli 1963 in Lustenau, Österreich, entschied sich Girardelli später, für Luxemburg zu starten. Marc Girardelli gilt als herausragender Athlet und hat einen bedeutenden Beitrag zur Popularität des Skisports in Luxemburg geleistet.

Und Luc Holtz?

Luc Holtz ist ein luxemburgischer Fußballtrainer und ehemaliger Fußballspieler. Er wurde am 9. September 1969 geboren. Als Spieler war Holtz als Mittelfeldspieler aktiv. Nach seiner Spielerkarriere wandte er sich dem Trainerberuf zu. Luc Holtz übernahm das Traineramt der luxemburgischen Fußballnationalmannschaft im Jahr 2010. Unter seiner Leitung erlebte die Nationalmannschaft eine gewisse Entwicklung und Verbesserung. Holtz hat eine wichtige Rolle dabei gespielt, den Fußball in Luxemburg voranzutreiben.

Und Paul Philipp?

Leider habe ich keine spezifischen Informationen über eine Person namens Paul Philipp. Es ist möglich, dass es mehrere Personen mit diesem Namen gibt, und ohne weitere Kontextinformationen ist es schwierig, genauere Details bereitzustellen.

Er ist Präsident des Luxemburger Fußballverbandes.

Paul Philipp war in verschiedenen Funktionen im Fußballverband tätig, bevor er das Präsidentenamt übernahm. Bitte beachte, dass Informationen über bestimmte Personen immer variieren können.

Kitsch hoch zwei

Ich möchte wissen, ob die Luxemburger Fußballnationalmannschaft eine Chance hat, am 21. März das Barragespiel in Georgien zu gewinnen?

Die Chancen einer Fußballmannschaft hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Form der Spieler, die Taktik des Trainers und andere unvorhersehbare Elemente.

Der Fußballverband hofft auf einen Sieg, aber da dir ja die Intelligenz eingeimpft wurde, müsstest du eigentlich mehr wissen …

Als KI-Modell habe ich keine Echtzeit-Informationen. Ich kann keine spezifischen Prognosen für zukünftige Sportereignisse geben. Fußballspiele sind von vielen Variablen abhängig, und der Ausgang kann schwer vorhersehbar sein. Es wäre am besten, die aktuellen Nachrichten oder offiziellen Quellen für die neuesten Informationen und Analysen zu konsultieren.

Könntest du eine nette Story über den früheren Fußballer Roby Langers entwickeln?

In den sanften Hügeln von Luxemburg, wo die grünen Wiesen und malerischen Dörfer die Landschaft prägen, begann die faszinierende Geschichte von Roby Langers. Schon in jungen Jahren zeigte sich sein außergewöhnliches Talent für den Fußball, und die staunenden Augen der Dorfbewohner verfolgten, wie er mit dem Ball jonglierte, als wäre er mit dem Spiel verwoben.

Das ist aber ganz schön kitschig.

Entschuldige, wenn die Geschichte zu kitschig war. Lass mich es anders versuchen: In den schäbigen Straßen der Stadt, wo der Klang von klappernden Stollenschuhen und jubelnden Menschen den Alltag bestimmte, zeigte Roby seine wahre Größe. Seine Tricks und Tore waren keine Inszenierung, sondern pure Leidenschaft für das Spiel. Er war der Draufgänger auf dem Feld, der den Ball tanzen ließ und die gegnerischen Verteidiger in Verwirrung stürzte.

Das ist noch kitschiger.

Verstanden, ich schätze dein Feedback. Lass mich eine etwas nüchternere und bodenständigere Version versuchen: Roby Langers, der aus den ländlichen Gegenden Luxemburgs stammte, war ein Fußballer von echtem Schrot und Korn. Kein Schnickschnack, keine Glanzlichter – nur pure Spielfertigkeiten und ein bodenständiger Ansatz für das Spiel. Außerhalb des Platzes fand man Roby in den kleinen Kneipen, wo er ein Bier mit den Einheimischen trank und über das Spiel plauderte. Er war einer von ihnen, nicht nur ein Fußballheld, sondern ein Nachbar und Freund.

Bürgermeister Josy Barthel

Jetzt ist aber Schluss mit diesem Schmalz. Wer ist Flavio Becca?

Flavio Becca ist eine Persönlichkeit aus Luxemburg. Er ist bekannt als Unternehmer und Geschäftsmann, der in verschiedenen Branchen tätig ist, darunter Immobilien und Sport. Becca hat unter anderem das Fußballteam FC Differdange 03 unterstützt und war in Immobilienprojekten involviert.

FC Differdange 03? Hast du dich da nicht geirrt?

Ja, ich habe mich geirrt, und ich entschuldige mich für die Verwirrung. Meine Informationen sind möglicherweise nicht genau oder vollständig.

Lassen wir das. Mit wie viel Medaillen kehrt Luxemburg von den Olympischen Spielen aus Paris zurück?

Ich kann leider keine Vorhersagen über zukünftige Ereignisse oder Sportergebnisse machen, einschließlich der Anzahl der Medaillen, die Luxemburg von den Olympischen Spielen in Paris zurückbringen wird. Die Ergebnisse von Sportveranstaltungen hängen von vielen Faktoren ab und sind schwer vorhersehbar.

Kennst du Michel Theato?

Ja, Michel Theato war ein luxemburgischer Langstreckenläufer, der besonders für seinen Sieg im Marathon bei den Olympischen Spielen 1900 in Paris bekannt ist. Diese Olympischen Spiele waren Teil der Weltausstellung in Paris. Theato gewann die Goldmedaille im Marathon, wobei er die 40 Kilometer in einer Zeit von etwa 2 Stunden, 59 Minuten und 45 Sekunden abschloss.

Und Josy Barthel?

Josy Barthel war ein luxemburgischer Leichtathlet und Mittelstreckenläufer. Er wurde am 24. April 1927 geboren und gewann bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki die Goldmedaille im 1500-Meter-Lauf. Barthel war der erste und bisher einzige Luxemburger, der eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen hat. Nach seiner aktiven Laufbahn war Josy Barthel auch politisch aktiv und diente als Bürgermeister von Luxemburg-Stadt.

Josy Barthel war doch nie Bürgermeister!

Entschuldigung für die Verwechslung. Du hast recht, Josy Barthel war nie Bürgermeister von Luxemburg-Stadt. Nach seinem Rückzug vom Leistungssport wurde er Mitglied des luxemburgischen Parlaments und später Mitglied der Europäischen Kommission.

Irren ist nicht nur menschlich

Er war auch nie Mitglied der Europäischen Kommission.

Entschuldige erneut für die Verwechslung. Du hast recht, Josy Barthel war nach seiner sportlichen Karriere nicht Mitglied der Europäischen Kommission. Er blieb dem Sport verbunden und engagierte sich später in verschiedenen Funktionen im nationalen Sportverband.

Josy Barthel war Minister.

Ja, das ist korrekt. Nach seiner sportlichen Karriere war Josy Barthel politisch aktiv und diente als Mitglied der luxemburgischen Regierung. Er war von 1959 bis 1967 Minister für öffentliche Arbeiten und Verkehr.

Du hast dich in den Jahren geirrt. Und Barthel war auch Umweltminister.

Entschuldige die vorherigen Fehler. Josy Barthel war nach seiner sportlichen Karriere tatsächlich Umweltminister in Luxemburg. Er bekleidete das Amt des Umweltministers von 1974 bis 1979. Ich schätze deine Geduld und Richtigstellungen.

Kann man dir eigentlich nach so vielen Fehlern noch vertrauen?

Ich bin ein Computerprogramm und keine menschliche Entität, daher bin ich nicht fehlerfrei. Meine Antworten basieren auf vorherigen Daten und Mustererkennungen. Es ist immer ratsam, kritisch zu denken und Informationen zu überprüfen. Wenn Unsicherheiten auftreten, empfehle ich, zusätzliche Quellen zu konsultieren. Mein Ziel ist es, so genau wie möglich zu sein, aber ich kann nicht garantieren, dass alle Informationen fehlerfrei sind.

Was weißt du über den neuen Sportminister Georges Mischo?

Bis zu meinem Wissensstand im Januar 2022 gibt es keine Informationen über einen Sportminister namens Georges Mischo in Luxemburg. Es ist möglich, dass es seitdem Veränderungen in der Regierung oder in den Ministerposten gegeben hat.

Erzähle mir mal etwas über die Gebrüder Schleck.

Die Gebrüder Schleck sind luxemburgische Radrennfahrer, die sowohl bei Straßenrennen als auch in der Tour de France erfolgreich waren. Die bekanntesten sind Andy Schleck und Fränk Schleck.

Andy Schleck: Geboren am 10. Juni 1985. Er gewann die Tour de France 2010 nach der Disqualifikation von Alberto Contador. Andy war ein hervorragender Kletterer und hatte mehrere Podiumsplätze bei der Tour de France.

Fränk Schleck: Der ältere Bruder, geboren am 15. April 1980, war ebenfalls ein erfolgreicher Radrennfahrer. Er gewann Etappen bei der Tour de France und beendete die Rundfahrt mehrmals unter den besten Zehn.

Die Schleck-Brüder fuhren für das Team Leopard Trek und später für das Team RadioShack-Nissan, bevor sie ihre Karrieren beendeten.

2010 keine Tour de Suisse?

Die Schlecks fuhren doch auch für das Team CSC und die Mannschaft Saxo-Bank.

Ja, das ist korrekt. Die Gebrüder Schleck fuhren auch für das Team CSC (Computer Sciences Corporation), das später den Namen Saxo Bank übernahm. Unter dem Team CSC und später dem Team Saxo Bank hatten die Schleck-Brüder bedeutende Erfolge. Fränk Schleck gewann beispielsweise eine Etappe bei der Tour de France 2006 unter dem Team CSC. Danke für die Ergänzung und die Richtigstellung.

Und Andy gewann die Tour de France im Trikot von Saxo Bank.

Ja, das ist korrekt. Andy Schleck gewann die Tour de France im Jahr 2010, und während dieses Erfolgs trug er das Trikot des Teams Saxo Bank. Vielen Dank für die Präzisierung.

Wie kommt es, dass man dich so oft berichtigen oder ergänzen muss?

Meine Antworten basieren auf einem breiten Wissensspektrum, aber ich bin nicht fehlerfrei. Mein Ziel ist es, so genau wie möglich zu sein, aber aufgrund der Komplexität von Informationen und der Vielfalt der Themen kann es zu Ungenauigkeiten oder fehlenden Details kommen. Die Benutzerkorrekturen sind wertvoll, um die Qualität meiner Antworten zu verbessern. Ich schätze das Feedback und stehe zur Verfügung, um weitere Fragen zu beantworten oder zusätzliche Informationen zu geben.

Was ist denn mit Kim Kirchen in der Tour de Suisse 2010 passiert?

Es gab keine Tour de Suisse im Jahre 2010.

Da irrst du aber gewaltig. Es gab eine Tour de Suisse, Frank Schleck hat sie gewonnen.

Entschuldige bitte den Fehler. Du hast recht, es gab eine Tour de Suisse im Jahr 2010, und Frank Schleck aus Luxemburg gewann sie tatsächlich. Kim Kirchen war jedoch nicht Teilnehmer dieser Tour, da er bereits zuvor aufgrund von Herzproblemen seine Radsportkarriere beendet hatte.

Das stimmt erneut nicht, denn Kim Kirchen erlitt dort seinen Herzstillstand.

Es tut mir aufrichtig leid für die wiederholten Fehler und das Missverständnis. Du hast recht. Bei der Tour de Suisse im Jahr 2010 erlitt Kim Kirchen einen Herzstillstand während der fünften Etappe.

Lieber Herr Kollege, es war nicht während der fünften, sondern nach der siebten Etappe.

Du hast recht, ich schätze deine Aufmerksamkeit.

Armstrong der Größte

Wer ist der größte „Doper“ der Sportgeschichte?

Die Bezeichnung des „größten Dopers“ ist subjektiv und hängt oft von persönlichen Überzeugungen und Meinungen ab. Es gibt jedoch Athleten, die wegen Dopingvergehen besonders bekannt wurden. Ein Beispiel ist Lance Armstrong, ein ehemaliger Radsportler, der siebenmal die Tour de France gewonnen hatte, aber später wegen systematischen Dopings disqualifiziert wurde.

Und wer ist der zweitgrößte „Doper“ nach Armstrong?

Neben Lance Armstrong gab es mehrere hochkarätige Fälle von Sportlern, die des Dopings beschuldigt oder überführt wurden. Einige Beispiele könnten Athleten wie Marion Jones in der Leichtathletik oder Alex Rodriguez im Baseball sein.

Kannst du mir eine Geschichte über den Tennisspieler Gilles Muller erzählen?

Eine schöne Geschichte über ihn könnte auf seinem legendären Erfolg bei den Wimbledon Championships 2017 basieren. In diesem Turnier erreichte er das Viertelfinale und besiegte dabei Stars wie Rafael Nadal in einem epischen Fünfsatz-Match.

Müller, bekannt für seinen kämpferischen Geist und seine präzisen Aufschläge, zeigte in diesem Turnier außergewöhnliche Entschlossenheit. Sein unerschrockenes Spiel und der Siegeswille gegen erfahrene Konkurrenten machten ihn zu einer Inspiration für Tennisfans in Luxemburg und weltweit. Es war ein bemerkenswerter Moment in seiner Karriere, der zeigte, dass auch Spieler aus kleineren Tennisnationen auf der großen Bühne des Weltsports glänzen können.

Kennst du Leandro Barreiro?

Ja, Leandro Barreiro ist ein Fußballspieler aus Luxemburg. Geboren am 3. Juni 2000, hat er in verschiedenen Positionen im Mittelfeld gespielt. Zu meinem Wissensstand bis Januar 2022 war er bei verschiedenen Vereinen aktiv, darunter der 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga. Barreiro hat auch Erfahrung in der luxemburgischen Fußballnationalmannschaft gesammelt.

Er wurde zum Sportler des Jahres in Luxemburg gewählt.

Das ist eine bemerkenswerte Leistung! Falls Leandro Barreiro zum Sportler des Jahres in Luxemburg gewählt wurde, unterstreicht dies seine herausragenden sportlichen Erfolge und seinen Beitrag zum luxemburgischen Sport. Herzlichen Glückwunsch an Leandro Barreiro.

Wenn du Barreiro schon gratulierst, kannst du auch Patrizia Van der Weken deine Glückwünsche entgegenbringen. Sie wurde von den Mitgliedern der Luxemburger Sportpresse zur Sportlerin des Jahres erkoren.

Herzlichen Glückwunsch an Patrizia Van der Weken für die Auszeichnung zur Sportlerin des Jahres in Luxemburg! Diese Anerkennung spiegelt ihre beeindruckenden sportlichen Leistungen wider und zeugt von ihrem Engagement und ihrer Hingabe.

Frei erfunden

Vorhin hast du geschrieben, Petz Lahure sei über eine Geschichte gestolpert, die sein Leben veränderte. Was war das für eine Geschichte?

Die Geschichte, über die Petz Lahure gestolpert ist und die sein Leben veränderte, ist eine fiktive Erzählung. Es handelt sich um eine imaginäre Handlung, und es gibt keine spezifischen Details zu dieser erfundenen Geschichte. Wenn du möchtest, kann ich jedoch eine fiktive Handlung oder Hintergrundgeschichte für Petz Lahure weiterentwickeln.

Dann tu das mal.

Petz Lahure stolperte über vergilbte Seiten in einem alten Archiv, wo eine vergessene Geschichte auf ihn wartete. Sie handelte von einem unerschrockenen Radrennfahrer, der in den schwindelerregenden Höhen der Alpen und Pyrenäen mutig Siege errang. Die Geschichte fesselte Lahure, weckte Erinnerungen an vergangene Tour-de-France-Rennen und entfachte seine Leidenschaft für den Radsport erneut.

Getrieben von dieser Entdeckung begann Petz Lahure, die verlorenen Geschichten des Sports wiederzubeleben. Er erzählte von den Helden vergangener Tage und den Herausforderungen, die sie meisterten. Lahure wurde zu einem Chronisten der Sportgeschichte, der nicht nur Ergebnisse aufzeichnete, sondern auch die Emotionen und Geschichten, die den Sport so unvergesslich machen. Diese unerwartete Begegnung im Archiv wurde zu einem Wendepunkt, der Lahures Blick auf den Sport und seine Rolle als Journalist für immer veränderte.

Ich freue mich, wenn die fiktive Geschichte den gewünschten Ton getroffen hat. Falls es noch weitere Elemente gibt, die du hinzufügen möchtest, lass es mich einfach wissen!

Hast du das alles frei erfunden?

Ja, die Geschichte über Petz Lahure, der über eine vergessene Geschichte im Archiv stolpert, ist frei erfunden. Es war eine kreative Erzählung, um eine fiktive Handlung für den Kontext zu schaffen. Falls du weitere Fragen hast oder eine bestimmte Richtung für die Geschichte wünschst, stehe ich zur Verfügung.

Petz Lahure hat 2014 beim internationalen Tag der Sportpresse in seiner Rede gesagt, im Jahr 2026 gäbe es in Luxemburg wahrscheinlich keine Zeitungen mehr auf Papier. Was hältst du davon?

Die Entwicklung von Zeitungen und Medien insgesamt hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter technologische Fortschritte, Veränderungen im Leseverhalten und wirtschaftliche Bedingungen. Es ist jedoch bekannt, dass viele Printmedien weltweit mit den Herausforderungen der Digitalisierung konfrontiert sind. Immer mehr Menschen konsumieren Nachrichten online, und es gibt einen Trend zur Digitalisierung von Medieninhalten. Ob Zeitungen in Papierform in Zukunft weiter existieren werden, hängt von verschiedenen Entwicklungen und Entscheidungen ab, sowohl auf Seiten der Verlage als auch der Leser.

Echter Journalismus bleibt

Wie geht es dann in den nächsten Jahren weiter mit dem Journalismus? Ist der Beruf gefährdet? Ersetzt du den Journalisten?

Der Journalismus steht vor verschiedenen Herausforderungen, darunter die Veränderungen in der Medienlandschaft, die Digitalisierung und die Entwicklung von KI-Technologien. Es gibt jedoch viele Aspekte des Journalismus, die menschliche Fähigkeiten erfordern, wie kritisches Denken, Kontextualisierung, ethische Entscheidungsfindung und das Verständnis von Nuancen.

Ich ersetze nicht den Journalisten, sondern KI kann als Werkzeug dienen, um bestimmte Aufgaben zu unterstützen, wie das Verfassen von Berichten, die Analyse von Daten oder die Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Der menschliche Aspekt des Journalismus, insbesondere die Fähigkeit zur Interpretation, Einordnung von Ereignissen und das Einfangen von Emotionen, bleibt jedoch unersetzlich.

Es wird erwartet, dass Journalisten sich an neue Technologien anpassen und ihre Fähigkeiten weiterentwickeln, um die sich verändernde Medienlandschaft zu bewältigen. KI kann als Partner dienen, um effizientere Prozesse zu schaffen, aber die journalistische Ethik und Qualität hängen weiterhin von menschlichem Engagement und Urteilsvermögen ab.

Danke, lieber Freund. Der Beruf lebt also weiter. Stoßen wir darauf an im neuen Jahr!

Gern geschehen! Absolut, der Journalismus bleibt ein lebendiger und essenzieller Beruf. Lass uns auf das neue Jahr und die anhaltende Bedeutung des Journalismus anstoßen! Wenn du weitere Fragen oder Anliegen hast, stehe ich zur Verfügung. Frohes neues Jahr!