Radsport / Mats Wenzel wird Profi beim spanischen Team Kern Pharma

Mats Wenzel hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben: Ab der kommenden Saison wird der 21-Jährige das Trikot der spanischen Mannschaft Kern Pharma tragen.

Luxemburgs Radsport-Nachwuchstalent Mats Wenzel macht seinen nächsten Schritt in seiner Karriere. Nach einem Jahr in der Continental-Mannschaft Lidl-Trek Future Racing wird der 21-Jährige im nächsten Jahr für Kern Pharma fahren.

In diesem Jahr machte Wenzel mit einigen guten Resultaten auf sich aufmerksam: Bei der Tageblatt Flèche du Sud (2.1) wurde er Achter, beim Giro Next Gen (2. Ncup) wurde er ebenfalls Achter, die Tour de l’Avenir (2. Ncup) beendete er als Neunter und beim EM-Straßenrennen der Espoirs fuhr er als Vierter über den Zielstrich.

Damit hat Wenzel das Interesse von Kern Pharma auf sich gezogen. Der spanische Zweitligist ist eigentlich dafür bekannt, sich auf einheimische Sportler zu fokussieren. In diesem Jahr umfasst der Kader des Teams 27 Fahrer – darunter 26 Spanier und einen Polen. Das Team hat erst kürzlich bei der Vuelta für Furore gesorgt. Pablo Castrillo konnte gleich zwei Etappen gewinnen, zudem jubelte auch Urko Berrade für das Team bei der Spanien-Rundfahrt. Weil Kern Pharma als ProTeam fungiert, also in der zweiten Liga des Radsports aktiv ist, darf sich Wenzel auf ein attraktives Rennprogramm mit einigen Rennen auf WorldTour-Niveau freuen.

„Perfektes Projekt“

„Mats Wenzel hat Eigenschaften, die uns gefallen“, wird Teammanager Juan Oroz in der Pressemitteilung zitiert. „Er ist nicht nur sehr gut, sondern auch mutig, zeigt Ehrgeiz und war im letzten Jahr in den Ausreißergruppen sehr präsent, was bei einem so jungen Fahrer hervorzuheben ist. Er entspricht auch unserer Philosophie, mit jungen Talenten zu arbeiten. Wir haben ihn ausgewählt und er hat sich für uns entschieden. Das ist der beste Weg, um gemeinsam erfolgreich zu sein, und deshalb sind wir sehr froh, dass wir bei Kern Pharma auf ihn zählen können“, so Oroz abschließend.

Auch Wenzel wird in der Pressemitteilung zitiert: „Ich habe mich für das Team Kern Pharma entschieden, weil ich es für ein perfektes Projekt für die Entwicklung junger Fahrer halte und auch wegen des großartigen Kalenders, in dem ich antreten kann“, fügt Mats Wenzel hinzu, der keine konkreten Ziele für 2025 hat: „Ich möchte mich als Radsportler entwickeln und motiviert in die Rennen gehen und gut abschneiden. Es wird meine erste Saison als Profi sein und ich freue mich darauf.“