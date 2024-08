Tour de l’Avenir / Mats Wenzel wird beim ersten Härtetest Vierter

Auf der zweiten Etappe der Tour de l’Avenir (2.Ncup), über 170,2 hügelige Kilometer von Mouchard hinauf zum Plateau d’Hauteville, setzte sich am Dienstag der Italiener Ludovico Crescioli vor dem Deutschen Ole Theiler und Matthew Brennan aus Großbritannien durch. Nach einer ausgezeichneten Vorstellung überquerte Mats Wenzel, Kapitän vom Team Lëtzebuerg der Espoirs, den Zielstrich als Vierter, sechs Sekunden hinter dem Tagessieger. In der Gesamtwertung rückt Wenzel auf den 27. Platz vor. Als 79. wies Alexandre Kess am Dienstag einen Rückstand von 1:49 auf Crescioli auf und ist jetzt 79., mit einem Rückstand von 4:01 auf den weiterhin Führenden Henrik Perdersen aus Dänemark. Mathieu Kockelmann (96.), Arno Wallenborn (96.), Mil Morang (115.) und Noé Ury (117.) kamen gestern mit einer Verspätung von mehr als elf Minuten ins Ziel und rutschen damit ins letzte Drittel des Klassements ab.

Bis zur Zielankunft am Samstag in Italien auf dem Colle delle Finestre warten jetzt vier Bergetappen in Folge auf das Fahrerfeld. Los geht es heute mit einer kurzen Etappe über 70,7 km von Peisey hinauf nach La Rosière. Nach den drei Anstiegen der ersten und zweiten Kategorie dürfte sich die Zahl der Aspiranten auf den Gesamtsieg weiter reduzieren. (M.N.)