Radsport / Marie Schreiber sprintet auf Platz zwei

Am 18. September startet die Tour de Luxembourg, bei der es „zurück zu den Wurzeln“ gehen wird, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. Die erste Etappe, die über insgesamt 158 Kilometer von Luxemburg-Stadt bis in den Norden führen wird, mit den Niklosbierg in Vianden und zwei weiteren Anstiegen in Bourscheid und Eschdorf, startet am Knuedler und wird am „Fëschmaart“ enden. Auf der zweiten Etappe von Junglinster nach Schifflingen, über 155 Kilometer, wird der Schlusscircuit mit dem Kayler Poteau dreimal zu bewältigen sein. Der dritte Teilabschnitt am 20. September von Rosport nach Diekirch ist die Königsetappe, bei der es 201,3 Kilometer zu absolvieren gilt. Auf den letzten 30 Kilometern rund um Diekirch gibt es dann gleich zwei Anstiege der höchsten Kategorie, die jeweils dreimal zu überqueren sind. Einen Tag später findet das Einzelzeitfahren über 15,5 Kilometer in Differdingen statt, während die letzte Etappe am 22. September (176,9 Kilometer) traditionell in der Hauptstadt auf dem Limpertsberg enden wird. An dieser 84. Auflage werden insgesamt 19 Mannschaften, darunter zehn UCI WorldTeams, an den Start gehen. (J.Z.)