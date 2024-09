Radsport / Marie Schreiber holt EM-Bronze im Zeitfahren

Einen hervorragenden EM-Auftakt gab es gestern für den luxemburgischen Radsportverband bei den Zeitfahrwettbewerben im belgischen Limburg. Den sechsten Platz von Juniorin Gwen Nothum toppte Marie Schreiber gleich anschließend mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei den U23. Im Wettbewerb der Elite fuhr Alex Kirsch auf Rang 14.

Um 12.05 Uhr rollte Marie Schreiber in Heusden-Zolder von der Startrampe und nahm die flachen 31,3 km Richtung Hasselt in Angriff. Die 21-Jährige überquerte den Zielstrich 41 Minuten und 26 Sekunden später und belegte damit den exzellenten dritten Platz, knapp drei Sekunden hinter Silbermedaillen-Gewinnerin Antonia Niedermaier aus Deutschland. Die neue Europameisterin kommt aus Finnland und heißt Anniina Ahtosalo.

„Eine Medaille hatte ich wirklich nicht erwartet, da ich diese Disziplin bislang kaum trainiert habe. Im Vorfeld habe ich mir gesagt, dass es einen Versuch wert sei, mitzufahren. Ich bin ohne Leistungsdruck gefahren und wollte einfach nur mein Bestes geben. Vom Start weg war ich gut unterwegs. Auf den letzten zehn Kilometern hat es dann stark geregnet, was meine Sicht beeinträchtigt hat. Durch meine technischen Fähigkeiten konnte ich die Kurven dennoch gut meistern. Mit dem dritten Platz, hinter den beiden Topfavoritinnen, ist mir das bestmögliche Resultat gelungen. Bei der WM werde ich jetzt definitiv auch im Zeitfahren starten“, so die Landesmeisterin, die am Freitag das Straßenrennen bestreiten wird.

Im ersten Wettbewerb des Tages konnte Gwen Nothum ihre Fortschritte, nach ihrem 23 Platz im vergangenen Jahr, mit Rang sechs, 43 Sekunden hinter der Spanierin Paula Ostiz, unter Beweis stellen. „Die Richtung stimmt. Ich habe viel auf dem Spezialrad trainiert und die Teilnahmen an den Rennen des Nationencups geben mir die Gelegenheit, mich mit den Besten zu messen“, so die 17-Jährige im Zielbereich.

Bei den Espoirs erreichte Ex-Junioren-Europameister Mathieu Kockelmann Platz 21, mit einem Rückstand von 2:42 auf den Belgier Alec Segaert, der Jacob Söderqvist (SWE) und Wessel Mouris (NL) deutlich in die Schranken weisen konnte.

Mit guten Leistungen warteten zum Abschluss des ersten EM-Tages auch Alex Kirsch und Arthur Kluckers auf. Erstgenannter kam auf Platz 14, 1:33 hinter dem Italiener Edoardo Affini, der Stefan Küng (SUI) und seinen Landsmann Mattia Cattaneo auf Distanz halten konnte. Kluckers wurde 18., gut zwei Minuten hinter Affini.

Im Rennen der Damen, ohne FSCL-Teilnehmerin, gewann Lotte Kopecky ihr Heimspiel souverän vor Ellen Van Dijk (NL) und Christina Schweinberger (AUT). Heute finden die Mixed-Wettbewerbe, auch ohne luxemburgische Beteiligung, statt. Am Freitag stehen die Straßenrennen der U23 auf dem Programm.