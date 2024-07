„Aus dem Windschatten“ (3) / Marco Lux, Präsident des CT Kayldall: Ein „Memorial Claude Michely“

Die Tageblatt-Serie „Aus dem Windschatten“: Das Tageblatt hat allen luxemburgischen Radsport-Vereinen die Möglichkeit gegeben, während der Tour de France einen Beitrag zu veröffentlichen. In der heutigen Ausgabe erinnert Marco Lux, Präsident des CT Kayldall, an ganz besondere Personen aus dem Verein.

Nach den Sommerferien nähern wir uns der kommenden Cyclocross-Saison 2024/2025. Der Fusionsverein CT Kayldall macht die Eröffnung mit dem „Night Cross“ in Reckingen/Mess, gefolgt vom Cyclocross-Festival in Kayl zwei Wochen später.

Über Jahre hinweg hatten wir talentierte und erfolgreiche Cyclocross-Fahrer in unseren Reihen. Einen wesentlichen Anteil daran hatte unser Trainer Claude Michely, der sich nach seiner erfolgreichen Karriere unseren Nachwuchstalenten im Cyclocross widmete. Im Straßenradsport fand das Training im Jugendbereich lange Jahre unter der Leitung von Edy Carier statt. Beide waren sehr erfolgreiche und große Namen in der Radsportszene und Mitglieder des Le Cycliste Tetingen beziehungsweise des CT Kayldall.

Leider nahm das Schicksal seinen Lauf und beide verstarben urplötzlich, in viel zu jungem Alter, bei einer Ausfahrt mit ihrem Fahrrad. Der Verein verdankt den beiden großartigen und beispielhaften Sportlern sehr viel und sie werden immer in unserer Erinnerung bleiben. Claude Michely, Luxemburgs größtes und erfolgreichstes Talent in Sachen Cyclocross, verstarb erst kürzlich am 1. November 2023.

Dem vierzehnmaligen Landesmeister und WM-Dritten 1985 in München lag der Cyclocross-Sport am Herzen, sodass er bei unseren Cyclocross-Veranstaltungen für die Streckenführungen zuständig war. Dadurch ist auch das große Interesse des Vereins am Cyclocross zustande gekommen, das unterstrichen wird mit gleich zwei organisierten Cyclocross-Rennen pro Saison: dem „Night Cross“ in Reckingen/Mess und dem Cyclocross-Festival in Kayl.

Um des Sportlers des Jahres 1985 zu gedenken, finden beide Rennen unter dem Namen „Memorial Claude Michely“ statt. Nach seinem Tod und zum Gedenken an Claude gingen sehr viele Spenden an die „Fondation Kim Kirchen“.

So wie sich Claude dies gewünscht hätte, wird nun unter der Schirmherrschaft der „Fondation Kim Kirchen“, in Zusammenarbeit mit seiner Familie und seinem Verein, das Projekt „Memorial Claude Michely“ realisiert.

Es gilt dabei, die jungen Fahrer*innen für den Cyclocross-Sport zu begeistern und sie zu motivieren, regelmäßig an den Cyclocross-Rennen teilzunehmen. Das Projekt begleitet die Athleten über die gesamte Saison und basiert nicht auf den Resultaten, sondern an der Teilnahme an den luxemburgischen Rennen. Zusätzlich hierzu wird bei den zwei Rennen des CT Kayldall eine „Challenge“ zur Geltung kommen. Das zugehörige Reglement zu diesem Projekt wird allen Vereinen vor der Saison zugestellt.

Ebenfalls zu erwähnen ist die Ausstellung über die Geschichte des Fahrrads der letzten hundert Jahre im Musée Ferrum in Tetingen, die am 6. Juni 2024 eröffnet wurde. Die Radsportausstellung beleuchtet die Geschichte der örtlichen Vereine sowie bedeutender Klub-Persönlichkeiten. Die Ausstellung ist noch bis zum 29. September 2024 geöffnet und kann jeweils von Donnerstag bis Sonntag zwischen 14.00 und 18.00 Uhr besucht werden. Einen Besuch ist sie allemal wert.