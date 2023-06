SD Worx schreibt seine Erfolgsgeschichte weiter. Bei der am Samstag begonnenen Tour de Suisse gewinnt das Team so ziemlich alles, was es zu gewinnen gibt. Teil des Teams in der Schweiz ist auch Marie Schreiber.

Tour de Suisse (CH/2.WWT):

SD Worx, SD Worx und nochmal SD Worx: Zum Beginn der Tour de Suisse der Damen dominiert die niederländische Mannschaft um Marie Schreiber nach Belieben. Auf der 1. Etappe am Samstag gewann Kata Blanka Vas, Schreiber wurde 68. auf 2:37 Minuten. Beim Zeitfahren am Sonntag feierte die Mannschaft gleich einen Doppelsieg: Lokalmatadorin Marlen Reusser gewann vor Teamkollegin Demi Vollering. Schreiber wurde erneut 68., auf 4:51 Minuten. In der Gesamtwertung führt Reusser vor Vollering. Die Rundfahrt endet am Dienstag. Bereits am Mittwoch steht dann das Zeitfahren der Landesmeisterschaft für Schreiber in Berburg an.

Tour of Slovenia (SLO/2.Pro):

Der Italiener Filippo Zana (Jayco AlUla) hat die Slowenien-Rundfahrt gewonnen. Nach zwei zweiten Plätzen auf der 4. und 5. Etappe jubelte der 24-Jährige über den Gesamtsieg. Die Etappensiege gingen am Samstag an seinen kolumbianischen Teamkollegen Jesús David Peña, am Sonntag gab es einen slowenischen Sieg durch Matej Mohoric (Bahrain – Victorious). Luc Wirtgen und sein Team Tudor hatten mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun. Der Luxemburger beendete die Rundfahrt mit 27:55 Minuten Rückstand auf Platz 63.

La Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi (F/2.1):

Der Kanadier Michael Woods (Israel – Premier Tech) hat die viertägige Rundfahrt in Frankreich gewonnen. Den Grundstein für seinen Erfolg legte er am Samstag auf der 3. Etappe, bei der er als Erster über den Zielstrich fuhr. Michel Ries (Arkea Samsic) beendete das 3. Teilstück als 23. mit 4:09 Minuten Rückstand, Larry Valvasori (Nice) wurde 77. auf 21:08 Minuten. Die letzte Etappe ging dann an den Briten Simon Carr (EF Education-EasyPost). Das Podest der Gesamtwertung vervollständigen nach Woods der Teamkollege von Ries, Cristian Rodriguez und Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost). Ries beendet das Rennen auf Platz 23 (+6:01 Minuten), Valvasori wird 92. (+50:23 Minuten).