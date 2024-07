Paris 2024 / Luxemburger Delegation vergrößert sich: Auch Ruben Querinjean löst Olympia-Ticket

13 Luxemburger Athleten werden bei den Olympischen Spielen in Paris starten: Nach Patrizia Van der Weken, Bob Bertemes und Vera Hoffmann hat am Freitagabend Ruben Querinjean als vierter Leichtathlet die offizielle Bestätigung des COSL erhalten. Dem Landesrekordhalter über 3.000-m-Steeple wurde einen Olympia-Startplatz über die Rangliste der World Athletics zugesprochen.

Woche um Woche schraubte Ruben Querinjean den nationalen Rekord über 3.000-m-Steeple zuletzt herunter. Mit seiner Fabelzeit von 8:18.82 Minuten vom vergangenen Freitag fuhr der 22-Jährige am letzten Termin der Qualifikationsperiode mit seinem Meistertitel noch einmal mächtig viel Punkte ein. Am Ende stand er auf Rang 38 des Olympia-Rankings und ihm fehlen zwei Plätze, um schon am Dienstag ein Ticket nach Paris zu bekommen. Wie der Weltverband der Leichtathletik nun am Freitagabend mitteilte, darf Querinjean nun als Nachrücker nach Paris.

Für Charline Mathias (800 m) und Charles Grethen (1.500 m) ist der olympische Traum geplatzt. Beide hatten ebenfalls gehofft, über die Nachrücker-Liste nach Paris zu dürfen. Derweil kündigte Hürdenläufer François Grailet sein Karriereende über Facebook an.