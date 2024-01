Luxemburgs Handballer haben mit einer sensationellen Aufholjagd die Gruppenphase der Qualifikation zur Europameisterschaft 2026 erreicht. Nach der 25:32-Hinspielniederlage in Lettland vor drei Tagen haben sich die „Roten Löwen“ am Sonntag im zweiten Aufeinandertreffen in einen Rausch gespielt und mit 36:28 gewonnen.

Luxemburg glaubte trotz der Größe der Herausforderung von Beginn an an die Chance, die Qualifikation noch zu schaffen und erwischte in der Coque sofort einen guten Start. Nach sechs Minuten führten die „Roten Löwen“ schon mit 5:3. Die FLH-Auswahl war gut in der Partie und baute ihren Vorsprung in der 11. Minute auf 9:5 aus. Nationaltrainer Maik Handschke hatte seine Mannschaft nach der 25:32-Hinspielniederlage optimal auf das zweite Aufeinandertreffen mit den Letten eingestellt – und nachdem Krier in der 16. Minute zum 13:7 traf, durften die Luxemburger endgültig anfangen, an das Wunder zu glauben. Besonders Torhüter Felici, der die Partie überraschend begann, hatte einen hervorragenden Tag erwischt und zu diesem Zeitpunkt schon acht Paraden, darunter einen Siebenmeter, vorzuweisen. Auch die Rückkehr von Yann Hoffmann tat der FLH-Auswahl gut. Beim Stand von 17:9 in der 24. hatte er schon sechsmal getroffen. Zur Halbzeitpause führten die Luxemburger schließlich mit 21:13.

Die Letten waren nach dem Seitenwechsel aber noch nicht gewillt, aufzugeben. Die „Roten Löwen“ verpassten es zunächst mehrmals, auf zehn Tore davonzuziehen und für noch klarere Verhältnisse zu sorgen. Erst in der 44. Minute sollte dies durch Loïc Kaysen gelingen. Die Letten brachten die Hausherren in den Schlussminuten aber noch einmal gehörig zum Zittern und kamen noch einmal auf sieben Tore heran (was eine Verlängerung bedeutet hätte). Die FLH-Auswahl konnte den nötigen Vorsprung am Ende aber knapp über die Zeit retten und sich so für die Gruppenphase der Qualifikation zur EM 2026 qualifizieren.

Weiter geht es für die Luxemburger am Mittwoch und Donnerstag jeweils um 18.45 Uhr in der WM-Quali gegen Israel.