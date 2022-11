Die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft ist zum fünften Mal in Folge ungeschlagen geblieben. Im letzten Länderspiel des Jahres kamen die „Roten Löwen“ am Sonntag zu einem 0:0-Unentschieden gegen Bulgarien.

Bereits im Vorfeld hatte Nationaltrainer Luc Holtz angekündigt, dass er das Freundschaftsländerspiel gegen Bulgarien nutzen würde, um verschiedene Optionen auszutesten. Im Vergleich zum Ungarn-Spiel vor drei Tagen nahm er dann auch gleich vier Veränderungen in der Anfangsformation vor. Während diesmal Dejvid Sinani, Yvandro Borges und Gerson Rodrigues vorerst auf der Bank Platz nehmen mussten, standen Alessio Curci, Maxime Chanot, und Vincent Thill in der Startelf. Der angeschlagene Keeper Anthony Moris wurde außerdem von Ralph Schon ersetzt.

Die erste Großchance der Partie ging in der 18. Minute auf das Konto der FLF-Auswahl. Enes Mahmutovic köpfte den Ball nach einer Ecke von Leandro Barreiro nur wenige Zentimeter neben den Kasten. Auf der Gegenseite hatten die „Roten Löwen“ zwei Minuten später Glück. Der Ball zappelte schon im luxemburgischen Kasten, der Treffer wurde aufgrund eines Stürmerfouls an Mahmutovic allerdings nicht gegeben. In der 37. war Schon gegen Kirilov rechtzeitig zur Stelle und verhinderte mit einer Glanztat die Führung der Gäste. Vincent Thill blieb auf der Gegenseite wenig später mit einem strammen Schuss am bulgarischen Schlussmann hängen. Kurz vor dem Seitenwechsel musste Schon mit der nächsten Glanzparaden eingreifen, um das 0:1 zu verhindern.

Holtz nahm zur zweiten Halbzeit einen Doppelwechsel vor. Für Maxime Chanot und Mathias Olesen kamen Dirk Carlson und Gerson Rodrigues ins Spiel. Die FLF-Auswahl drängte nun immer mehr auf die Führung und vergab gleich nach Wiederanpfiff zwei gute Gelegenheiten. Zunächst wurde ein Versuch von Barreiro von der gegnerischen Abwehr abgeblockt, dann bekam Florian Bohnert den Ball aus spitzem Winkel nicht über die Linie. Holtz nahm in der 59. einen weiteren Doppelwechsel vor und brachte für Curci und Thill Timothé Rupil und Yvandro Borges in Spiel. Letztgenannter fasste sich gleich bei seinem ersten Ballkontakt ein Herz und knallte den Ball an den Pfosten.

Gerson Rodrigues versuchte es in der 78. nach Flanke von Bohnert mit einer Flugeinlage. Der Rekordtorschütze der FLF-Auswahl traf beim Fallrückzieher allerdings den Ball nicht. Ein Gewaltschuss des 27-Jährigen flog zwei Minuten später am Tor vorbei. Die „Roten Löwen“ erarbeiteten sich in dieser Phase viele Chancen, blieben allerdings im Abschluss immer glücklos. Sinani sah in der 87. Minute noch nach einem vermeintlichen Foulspiel die seine zweite Gelbe Karte und hatte vorzeitig Feierabend. Der litauische Schiedsrichter wirkte wenig souverän und zückte in dem Testspiel 14-mal die Gelbe Karte.

Nach dem 2:2 gegen Färöer, dem 3:3 gegen die Türkei, dem 1:0 gegen Litauen sowie dem 2:2 gegen Ungarn blieben die „Roten Löwen“ mit dem 0:0 gegen Bulgarien im fünften Spiel in Folge ungeschlagen.