Real Madrid steht mit einem Bein im Viertelfinale der Champions League. Die Madrilenen besiegten gestern im Achtelfinal-Hinspiel Liverpool mit 5:2. Auch Neapel ist nach einem 2:0-Erfolg in Frankfurt in einer guten Ausgangsposition.

Traumtore, Torwartpatzer – und am Ende ein Debakel für den FC Liverpool: Die Reds haben an einem spektakulären Champions-League-Abend die nächste bittere Pleite gegen ihren Angstgegner Real Madrid kassiert und stehen nach dem Achtelfinal-Hinspiel vor dem Aus. Liverpool unterlag trotz einer Zwei-Tore-Führung mit 2:5 und verpasste damit auch eine Revanche für die Finalniederlage im vergangenen Sommer deutlich. Im Rückspiel am 15. März hat Titelverteidiger Real Heimrecht.

An der Anfield Road brillierten die Offensivstars, hinten leisteten sich beide Torhüter schlimme Aussetzer. Real führte früh durch ein Hackentor von Darwin Núñez (4.) und einen wachen Moment von Mohamed Salah (14.): Der Ägypter nutzte Thibaut Courtois’ missglücktes Dribbling.

Folgenschwere Torwart-Fehler

Vinicius Junior (21./36.) glich schon bald aus, erst sehenswert, dann ohne viel Mühe: Liverpools Torwart Alisson schoss seinen brasilianischen Landsmann an. Nach der Halbzeit legten dann Eder Militão (47.) und Karim Benzema (55./67.) nach. Real bleibt damit ein Albtraum für Liverpool, auch unabhängig von der Finalniederlage 2022: Der letzte Sieg gegen Madrid liegt 14 Jahre zurück.

Auch deshalb schien die Ausgangslage schon im Vorfeld recht eindeutig. Die Engländer, in der heimischen Premier League momentan nur Durchschnitt, hatten keinen Grund „für eine große Klappe“, sagte Coach Jürgen Klopp. Reals Starensemble war der Favorit.

Reals Defensive hatte zu Beginn viel Arbeit. Liverpool betrieb kräfteraubendes Pressing – und zauberte dann auch noch. Salah fand stark die Lücke, Núñez verwandelte noch stärker mit der Hacke, die Anfield Road bebte. Real versuchte, sich zu ordnen, nur zehn Minuten später wagte Courtois aber seinen folgenschweren Tanz mit Salah.

Die Auswärts-Aufgabe war nun deutlich schwieriger für Madrid, der Titelverteidiger blieb aber bemerkenswert ruhig, schlug durch Vinicius doppelt zu und hatte das Spiel nur zwei Minuten nach der Pause gedreht: Eder Militão war per Kopf erfolgreich. Als dann auch Benzema zweimal traf, lachte Klopp an der Seitenlinie ein resignierendes Lachen.

In den Schatten geriet durch Liverpools Debakel die Rekordjagd seines ägyptischen Fußball-Nationalspielers Mohamed Salah. Gegen Real Madrid kletterte er dank seines Treffers (14.) in gleich zwei Statistiken ganz nach oben. Der 30-Jährige überholte die Liverpooler Vereinsikone Steven Gerrard und ist nun mit 42 Toren alleiniger Rekordtorjäger der Reds in den europäischen Wettbewerben. Zudem zog er mit seinem 44. Treffer in der Champions League mit dem ehemaligen Stürmerstar Didier Drogba (Elfenbeinküste) gleich, beide gemeinsam sind nun beste afrikanische Torschützen in der Königsklasse.

Frankfurt gegen Neapel vor dem Aus

Eintracht Frankfurt musste indes Lehrgeld gegen Neapel zahlen. Der Bundesligist verpasste durch ein 0:2 die Überraschung gegen den SSC Neapel und hat nach dem Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse nur noch geringe Chancen aufs Weiterkommen.

SGE-Torhüter Kevin Trapp parierte zwar einen Foulelfmeter der georgischen Neuentdeckung Chwitscha Kwarazchelia (36.). Neapels Torgarant Victor Osimhen (40.) schlug im Frankfurter Hexenkessel dafür eiskalt zu, Giovanni Di Lorenzo (65.) legte für die überlegenen Gäste nach.

Zu allem Überfluss handelte sich der seit Wochen überragende Kolo Muani (58., grobes Foulspiel) eine Rote Karte ein – eine harte, aber vertretbare Entscheidung des Schiedsrichters. Am 15. März im Stadio Diego Armando Maradona müssen die Hessen für den Traum vom Champions-League-Viertelfinale auf eine kleine Sensation hoffen. (SID)