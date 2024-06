Radsport / Lidl-Trek gibt Aufgebot bekannt: Kirsch verpasst Tour de France

Alex Kirsch wird bei der diesjährigen Tour de France nicht an den Start gehen. Sein Team Lidl-Trek gab am Montag das Aufgebot für die Frankreich-Rundfahrt bekannt. Neben dem Luxemburger fehlt auch Tao Geoghegan Hart.

Es ist eine bittere Nachricht, die am Montag die luxemburgische Radsport-Szene erreicht: Alex Kirsch wird in diesem Jahr nicht bei der Tour de France an den Start gehen. Ursprünglich war der 32-Jährige fest im Aufgebot des Teams geplant. An der Seite von Mads Pedersen sollte er für Etappensiege beim größten Radrennen der Welt für seine Mannschaft sorgen.

Doch die Knieprobleme machen einen Start nicht möglich. Am 6. Juni stürzte Kirsch auf der 5. Etappe des Critérium du Dauphiné. Am nächsten Tag ging er zwar noch an den Start der 6. Etappe, die er jedoch aus „Vorsichtmaßnahmen“, wie sein Team mitteilte, vorzeitig beendete. Auch bei den Landesmeisterschaften, die am vergangenen Wochenende rund um Harlingen ausgetragen wurden, konnte Kirsch nicht starten.

Die Tour de France verzeiht nicht – wer nicht bei 100 Prozent ist, wird es bei dem wichtigsten Rennen im Kalender schwer haben. Kirsch verpasst damit seine dritte Teilnahme, für ihn springt Jasper Stuyven ein.

Ebenfalls fehlt Tao Geoghegan Hart im Aufgebot des US-Amerikansichen Teams. Der Brite, der 2020 den Giro d’Italia gewann, sollte als Kapitän für die Gesamtwertung ins Rennen geschickt werden. Wegen einer Rippenfraktur und den Folgen einer Covid-Erkrankung muss aber auch er die Tour de France von zuhause verfolgen.

Für Lidl-Trek werden also Mads Pedersen (Dänemark), Tom Skuijns (Lettland), Julien Bernard (Frankreich), Tim Declerq (Belgien), Giulio Ciccone (Italien), Ryan Gibbons (Südafrika), Jasper Stuyven (Belgien) und Carlos Verona (Spanien) in Florenz an den Start gehen.

Mit Kevin Geniets und Bob Jungels werden in diesem Jahr also aller Voraussicht nach zwei Luxemburger bei der Tour de France am Samstag starten. Die offizielle Verkündung der Aufgebot von Bora-hansgrohe und Groupama-FDJ steht aber noch aus.