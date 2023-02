Am Mittwoch misst sich bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Planica die Weltelite im Hauptrennen über die 15 Kilometer. Obwohl Kari Peters direkt qualifiziert war, muss der Olympiateilnehmer von 2014 – mal wieder – passen.

Kari Peters ist gar nicht erst nach Slowenien gereist und schreibt: „Ich habe seit rund drei Wochen Probleme mit einer Wade. Vor zwei Wochen wurde das Langlauftraining dann schwieriger und die letzten zehn Tage kann ich nur noch alternativ trainieren.“ Die letzten Jahre sind eine nicht enden wollende Geschichte von Absagen durch Verletzungen oder Erkältungen zu den ungünstigsten Zeitpunkten. Und das, nachdem er sich jeden Sommer wieder intensiv auf die nächste Wintersaison vorbereitet hatte. Vor etlichen Jahren war der Langläufer für seinen Sport dabei extra nach Oberstdorf gezogen, hatte dort und auch bei etlichen Rennabsagen mit dem Schneemangel der letzten Jahre zu kämpfen.

Obwohl er sich seinem Sport in Vollzeit widmete, bestritt er auf Langlaufskiern in den letzten Jahren so kaum Wettkämpfe. Seit Mitte März 2019, also dem in allen Sportarten und insbesondere für die Profisportler überaus schwierigen ersten Jahr der Pandemie, insgesamt gerade mal neun, vornehmlich beim exotischen Balkancup. Dennoch hoffte er im Winter 2022 auf eine Olympiateilnahme in Peking. Mit starken Resultaten auf Rollerski im Sommer ’21 hatte er die Norm für die FIS eigentlich erfüllt. Das COSL verlangte jedoch auch einen Leistungsnachweis auf Schnee und den verpatzte er am letztmöglichen Qualifikationstermin, dem 16. Januar 2022, im spanischen Candanchu mit bescheidenen 151,74 FIS-Punkten. Zum Olympiabeginn zwei Wochen später schrammte er bei seiner besten Leistung seit Jahren im griechischen Pigadia mit 100,07 Punkten nur um wenige Hundertstel an der Olympianorm vorbei.

Kein COSL-Elitesportler mehr

„Das ist ganz o.k. für mich“, meinte der Langläufer zur Entscheidung des COSL im Juni 2022, ihn aus dem Elitekader zu nehmen. Nach einem „sehr guten Gespräch“ hatte er dies bereits erwartet. Genau ein Jahr nach jenem „Schicksalsrennen“ in Candanchu gab er auf dem Diekircher Herrenberg dann auch seine Uniform ab. Nach 15 Jahren Zugehörigkeit zur Elitesportsektion der Armee, was ihn mit Abstand zum „Doyen“ dieser 25 Jahre alten Förderungseinrichtung des luxemburgischen Leistungssports macht.

Auch nachdem seine zweite Teilnahme bei Olympischen Spielen nicht geklappt hatte – bei seinen ersten enttäuschte er wegen einer Erkältung im Sprint als 79. und sagte die Langdistanz ab –, wollte er seine Karriere so nicht beenden. Schließlich durfte er durch seine Ergebnisse auf den Rollerski das erste Mal ohne einen vorherigen, anstrengenden Qualifikationswettkampf direkt am Hauptrennen über 15 Kilometer bei dieser WM starten.

Doch selbst nach diesem aktuellen Rückschlag redet der mittlerweile 37-Jährige nicht von seinem Rücktritt, sondern meint: „Die Saison dauert nicht mehr ewig, aber ich schaue, wie die Verletzung verläuft, und entscheide kurzfristig, ob ich diese Saison noch ein Rennen laufe.“ Und fügt hinzu: „Die Fitness ist gut, nur eben nicht die Wade. Da ich nicht mehr im COSL bin, habe ich jetzt keinen Zeitdruck, wann ich starte. Das erste Mal seit Jahren mache ich mir keinen Stress. Hauptsache, es heilt richtig.“