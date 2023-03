Zweiter Sieg innerhalb von vier Tagen: Erst gewann Christophe Laporte (Jumbo-Visma) am Sonntag Gent-Wevelgem, am Mittwoch dann triumphierte er bei Dwars door Vlanderen. Alex Kirsch (Trek-Segafredo) erreichte das Ziel auf Platz 45, Kevin Geniets (Groupama-FDJ) wurde 142.

Es war die letzte Generalprobe vor der Flandern-Rundfahrt, die am Sonntag stattfindet, und erneut jubeln die Dominatoren der flämischen Rennen: Jumbo-Visma hat durch den Sieg von Christophe Laporte erneut unter Beweis gestellt, dass ein Sieg beim Monument in Flandern nur über sie führen wird. Die niederländische Mannschaft hat damit alle Kopfsteinpflasterrennen in diesem Jahr in Flandern gewonnen: beim Het Nieuswlad siegte Dylan van Baarle, Kuurne-Brüssel-Kuurne gewann Tiesj Benoot, das E3 Classic Wout van Aert und nun Gent-Wevelgem sowie „A travers la Flandres“ durch Laporte.

Über 183 Kilometer warteten am Mittwoch neunzehn Schwierigkeiten (elf Steigungen und acht Kopfsteinpflasterpassagen) auf das Peloton. Die großen Favoriten auf die Ronde, Wout van Aert, Tadej Pogacar und Mathieu van der Poel, verzichteten allerdings auf einen Start am Mittwoch.

Erst zehn Kilometer vor dem Ziel wurden die letzten Ausreißer von einer achtköpfigen Gruppe eingeholt, in der sich neben Laporte auch sein Landsmann Valentin Madouas (Groupama-FDJ) befand. Zuvor leistete bereits Jumbo-Visma große Arbeit. „Tiesj (Benoot) war wirklich sehr stark in den Anstiegen. Er hat das Feld deziminiert in den Anstiegen. Danach hat die Gruppe gut zusammengearbeitet und ich habe meine Change genutzt“, sagte Laporte.

Kirsch und Trek arbeiten viel

Der Fahrer von Jumbo-Visma gewann mit 15 Sekunden Vorsprung vor dem Spanier Oler Lazkano und dem Amerikaner Neilson Powless, nachdem er sich vier Kilometer vor der Ziellinie aus einer Gruppe von Angreifern abgesetzt hatte. „Ein solcher Doppelsieg ist schwer zu erreichen“, erklärte der 30-jährige Mann aus dem Departement Var. „Es ist der Beweis, dass die Kondition gut ist. Ich habe gut trainiert, nachdem ich krank geworden war (vor Paris-Nizza Anfang März, Anm. d. Red.). Ich bin frisch.“

Aus luxemburgischer Sicht verlief das Rennen weniger gut. Alex Kirsch war mit seinen Teamkollegen von Trek-Segafredo lange an der Spitze des Pelotons zu sehen. Das US-amerikanische Team schien das Rennen zu kontrollieren, am Ende stand durch Mads Pedersen ein fünfter Platz zu Buche. Kirsch fuhr mit 3:32 Minuten Rückstand als 45. ins Ziel. Früh in Probleme geriet Kevin Geniets (Groupama-FDJ). Bei einer Tempoverschärfung von Trek-Segafredo wurde der 26-Jährige rund 90 Kilometer vor dem Ziel bereits wegen eines mechanischen Defekts abgehängt. Zwar kam der Groupama-Profi zurück, doch wurde er durch den Sturz des Belgiers Tim Merlier in einem Anstieg erneut ausgebremst. Geniets rollte dann mit 7:28 Minuten Rückstand ins Ziel, er erreichte als 142. das Ziel als Letzter.

Für Laporte kommen „nun die schönsten Rennen (die Ronde und Paris-Roubaix am 9. April.). Wir werden versuchen, den Kurs zu halten, das wird nicht einfach. Es gibt drei Männer, die über den Dingen stehen: Mathieu, Wout und Tadej. Wir müssen die Chancen nutzen und versuchen, mit ihnen mitzuhalten“, sagte der Franzose, der sich bei der Ronde wohl in den Dienst seines belgischen Teamkollegen stellen wird.

Resultat 77. Dwars door Vlaanderen, Eintagesrennen von Roeselare nach Waregem (183,7 km): 1. Christophe Laporte (Frankreich/Jumbo-Visma) 4:06:20 Stunden, 2. Oler Lazkano (BSpanien/Movistar Team) 0:15 Minuten zurück, 3. Neilson Powless (USA/EF-Education-EasyPost), 4. Jasper Philipsen (Belgien/Alpecin-Deceuninck), 5. Mads Pedersen (Dänemark/Trek-Segafredo), 6. Arnaud de Lie (Belgien/Lottp Dstny) alle gleiche Zeit, … 45. Alex Kirsch (Luxemburg/Trek-Segafredo) 3:32, … 142. Kevin Geniets (Luxemburg/Groupama-FDJ) 7:28