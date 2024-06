Radsport / Landesmeisterschaften: Nach Jungels lässt auch Kirsch zumindest das Zeitfahren aus

Zum dritten Mal binnen zehn Jahren organisiert der Radsportverein Velo Woolz die nationalen Meisterschaften, die diesmal, im Gegensatz zu den vergangenen Titelkämpfen, nicht mit dem Zeitfahren beginnen. Die ersten Medaillen werden am Donnerstagnachmittag im Straßenrennen der Masters vergeben, gefolgt von Wettbewerben der Cadets, Débutants und Minimes. Am Freitag werden dann die Schnellsten im Kampf gegen die Uhr ermittelt.

Bei der Herren-Elite wird es einen neuen Zeitfahr-Landesmeister geben. Alex Kirsch (Lidl-Trek), der sich das blau-weiß-rote Trikot letztes Jahr sowohl im Zeitfahren als auch im Straßenrennen überstreifen konnte, wird nicht im Rennen gegen die Zeit starten. Nach seinem Sturz auf der fünften Etappe des Critérium du Dauphiné hadert der 32-Jährige noch mit Problemen am Knie. Ob er beim Straßenrennen starten wird, steht noch nicht fest. Der Profi von Lidl-Trek will seine Teilnahme an der Tour de France nicht gefährden.

Für das Zeitfahren am Freitag der Elite sind also weder Alex Kirsch noch Kevin Geniets (Groupama-FDJ) und Bob Jungels am Start. Geniets befindet sich aktuell noch im Höhentrainingslager und wird nicht für das Zeitfahren am Freitag zurückkommen. 2021 hatte er an gleicher Stelle Zeitfahren und Straßenrennen gewonnen, zumindest am Sonntag wird er versuchen, sich nach 2020 und 2021 zum dritten Mal in die Siegerliste des Straßenrennens einzutragen. Jungels wird in Harlingen gar nicht anwesend sein. Der 31-Jährige hat große Ziele bei der Tour de France: Er will dazu beitragen, dass sein Leader Primoz Roglic die Rundfahrt gewinnt.

Im Kampf gegen die Uhr dürfte es am Freitag also zu einem Duell zwischen Michel Ries, Tom Wirtgen und Arthur Kluckers kommen. Vor Jahresfrist hatte Kluckers den Titel in Berburg um lediglich dreieinhalb Sekunden verpasst. Auf dem anspruchsvollen Parcours rund um Harlingen will der 24-Jährige seinen ersten Titel bei den Profis sichern. Dass seine Form stimmt, hat der 1,92 m große Athlet bei der ZLM-Tour (2.1) in den Niederlanden bewiesen. Mit seinem fünften Platz im 14,7 km langen Zeitfahren hatte er die Basis für seinen starken siebten Platz in der Gesamtwertung der fünftägigen Rundfahrt gelegt.

Bei den Fahrern der Elite ohne Kontrakt ist Tim Diederich (Snooze-VSD) Topfavorit auf seine eigene Nachfolge. In ihrer letzten Saison will Christine Majerus (SD Worx ProTime) Titel Nummer 18 im Zeitfahren holen. Mit Nina Berton (Ceratizit-WNT) hat die 37-jährige eine ernstzunehmende Gegnerin. Die besten Aussichten auf den U23-Titel hat Marie Schreiber, die Teamkollegin von Majerus.

Spannende Rennen sind Donnerstagnachmittag in den verschiedenen Alterskategorien zu erwarten. Den 8,3 km langen Rundkurs haben die Débutant(es) und Masters insgesamt siebenmal zu absolvieren. Die neuen Landesmeister bei den Cadets/Cadettes und den Minimes werden nach fünf bzw. drei Schleifen feststehen. (M.N./pg)