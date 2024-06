Fechten / Landesmeisterschaften: Giannotte und Kamphaus holen sich die Titel

Am Wochenende wurden die nationalen Meister im Fechten ermittelt. Dabei hatte Degenspezialist Flavio Giannotte vom Escher Verein Escrime Sud keine Probleme, um seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Im Florett ging der Titel an Eric Kamphaus.

Der Athlet vom hauptstädtischen Cercle Grand-Ducal d’Escrime (CGDEL) setzte sich gestern im Finale knapp mit 15:14 gegen den Franzosen Antoine Pecastaings durch. Da die Meisterschaft wie gewohnt als Open-Wettbewerb ausgeschrieben war, durften auch ausländische Fechterinnen und Fechter teilnehmen. Bei den Damen stand Veronika Goncharova, ebenfalls vom CGDEL, auf dem höchsten Treppchen. Im Finale besiegte sie die Deutsche Freya Weyermann mit 15:8.

Im Degen-Wettbewerb der Damen konnte Anna Zens (CE Sud) ihren Titel am Samstag aufgrund von Schulterproblemen nicht verteidigen. Im Finale musste die beim Cercle d’Escrime Luxembourg (CEL) lizenzierte Scarly Ballester aus Venezuela die Überlegenheit der Deutschen Lara Goldmann mit 7:15 anerkennen. Topfavorit bei den Herren, wo sich 20 Konkurrenten eingeschrieben hatten, war Flavio Giannotte. In der Gruppenphase unterlag die Nummer 41 der Welt überraschend mit 3:5 gegen Philippe Birget. Dadurch kam es bereits im Halbfinale zum Aufeinandertreffen mit seinem Vereinskollegen Benoit Omont, der bis zum Stand von 6:7 gut mithielt. Im letzten Drittel machte der mehrfache Meister dann Ernst und qualifizierte sich mit 13:8 für das Finale. Dort traf er unerwarteterweise auf Aurel Vidali.

Nachdem der CEL-Fechter Niklas Prinz (CE Sud) im Viertelfinale mit 15:11 düpiert hatte, gewann er in der Vorschlussrunde überraschend deutlich mit 15:6 gegen Philippe Birget. Im Finale war Vidali dann logischerweise chancenlos gegen Giannotte, der sich mit 15:6 durchsetzen konnte. Der 29-Jährige konnte sich zudem über den Titel im Mannschaftswettbewerb freuen. Zusammen mit Stanislas Bunetel, Benoit Oment und Niklas Prinz (CE Sud) gab es im entscheidenden Duell einen 45:34-Sieg gegen den Cercle d’Escrime Luxemburg. „Am Montag fahre ich nach Basel. Bei der EM habe strebe ich einen Platz unter den besten 32 an, um mich in der Weltrangliste weiter zu verbessern. Danach werde ich eine Pause einlegen. Im Prinzip werde ich die kommende Saison Ende September in Angriff nehmen“, so der frisch gebackene Landesmeister, der immer noch daran zu knabbern hat, dass er seinen Traum von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris nicht realisieren konnte.