Reiten / Landesmeisterschaften am „Meeschhaff“: Wagner-Ehlinger gilt als Favorit 

Wenn am Freitag um 13.30 Uhr die Elite der luxemburgischen Dressurreiter am Ermsdorfer „Meeschhaff“ ins Viereck geht, dann wird die erste von insgesamt zwei Wertungsprüfungen der „Senior League A“ um den Landesmeistertitel schnell vorbei sein. Nur drei Paare und zwei Reitsportler waren bei Redaktionsschluss eingeschrieben: Neben Nicolas Wagner-Ehlinger ist lediglich Fie Christine Skarsoe mit zwei Pferden gemeldet.

Während Wagner-Ehlinger mit dem in Paris bei den Olympischen Spielen so wunderbar aufgetretenen Quater Back Junior Favorit ist, setzt Skarsoe nicht auf ihr sprichwörtlich bestes Pferd im Stall, das für ein Turnier in Frankreich vorbereitet wird. In Ermsdorf führt sie Garrett und Coco Island vor.

„Es ist ein Luxus, dass ich mittlerweile über drei Grand-Prix-Pferde verfüge“, erklärte die gebürtige Dänin Skarsoe im Vorfeld gegenüber dem Tageblatt. „Ich teile mir das so ein, wie es gerade am besten passt. Ich werde mit Garrett gut gerüstet sein, der bereits vergangenes Jahr eine tolle Leistung im Rahmen der Meisterschaft geboten hat. Ich freue mich aber auch riesig, dass insgesamt 13 Pferde von uns in Ermsdorf dabei sind. Viele meiner Schülerinnen und Schüler zeigten in diesem Jahr bereits national und international gute Leistungen und wir hoffen alle zusammen, diese am Wochenende in den verschiedenen Kategorien bestätigen zu können.“

In der ersten Runde der Elite wird der Grand Prix geritten, den Nicolas Wagner-Ehlinger ebenfalls bei Olympia in Versailles vorführte, und am Sonntag als Finale die Grand-Prix-Kür. In den anderen Kategorien wird mehr los sein. Zwar wird in der „Senior League B“ Titelverteidigerin Møller-Engel nicht teilnehmen, dies könnte aber dazu führen, dass in der zweithöchsten Kategorie ein offener Wettkampf entsteht, in dem mit Lena Wolf und Sundancer z.B. ein interessantes Nachwuchspaar auf der Meldeliste geführt wird.

Mit 14 Nennungen ist die „Amateur League Gold“ der Wettbewerb mit den meisten eingeschrieben Paaren. Unter ihnen befindet sich z.B. die einstige Meisterin bei der Elite, Diane Erpelding. Weiter werden Landesmeistertitel in den Kategorien „Amateur League Silver“ und „Amateur League Bronze“ vergeben. Am „Meeschhaff“ werden aber nicht nur die besten Dressurreiterinnen und -reiter ausgezeichnet: In insgesamt vier verschiedenen Alterskategorien werden auch die besten Nachwuchspferde in der Dressur bewertet.

Entsprechend finden jeweils zwei Wettbewerbe für vier-, fünf- und sechsjährige Jungpferde statt. Die sieben- und achtjährigen Tiere werden am Sonntag in einer einzigen Prüfung bewertet, während für alle anderen Titel zwei Durchgänge in die Wertungen einfließen. Die Finals der drei erstgenannten Kategorien für Nachwuchspferde sind für Samstagvormittag angesetzt, die Entscheidungen in den Wettbewerben für Dressursportler fallen allesamt am Sonntag.