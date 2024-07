Olympia / „Keine Cola“: Das Geheimrezept von Rekordfrau Ni Xia Lian

Ni Xia Lian ist wohl nicht erst seit Samstag eine internationale Berühmtheit des Tischtennis. Doch mit jedem weiteren Moment auf der internationalen Bühne wird das Interesse größer. Am Samstagabend wollte ein Journalistenkollege von der Luxemburgerin wissen, was denn das Geheimrezept für so eine beeindruckende Karriere sei. Von Alter wollte Ni allerdings nichts wissen, sie nannte es ein Plus an Erfahrung. Auch gebe es in ihrem Alltag klare Strukturen: „Viel Schlaf, professionelles Verhalten und viel Gemüse“, erzählte die 61-Jährige.

Doch auf eines verzichtet sie ganz besonders: „Coca-Cola.“ Dann erschreckte sich die Tischtennisspielerin selbst: „Ups.“ Gerade hatte sie den Namen des Getränks zwar vor den Mikrofonen erwähnt, doch den Sponsor der Olympischen Spiele wird das wohl nicht wirklich stören. Ni fügte noch einmal erklärend hinzu, dass sie komplett auf zuckerhaltige Getränke verzichte und Wasser das A und O ihres Alltags sei. Nicht ganz so streng sieht es übrigens ihr Ehemann und Trainer Tommy Danielsson. Der ist zwar wohl kein Fan des Originals, wurde aber gestern mit einem Grinsen im Gesicht dabei ertappt, wie er sich eine Zero-Version erlaubte.