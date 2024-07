Olympia / Karaoke und gesalzene Preise

Top

Es gibt wohl keine einfachere Art der Völkerverständigung, als die Zuschauer bei einem internationalen Handspiel inmitten von Paris mit einem Karaoke-Mix von Joe Dassin von den Sitzen zu reißen. Spätestens bei „Aux Champs-Élysées“ grölten selbst die Argentinier und Dänen mit. Vor der zweiten Hälfte des Spiels wurden dann noch „Jump“ von Van Halen und „Jump Around“ von House Of Pain eingeschoben. Die Sportfans waren jedenfalls begeistert.

Flop

Fünf Euro (plus weitere zwei Euro Pfand) kostet innerhalb der Arenen ein Softgetränk. Die Auswahl an Essensoptionen ist überschaubar. Besonders aber der Hotdog, der nicht viel besser aussieht als der Klassiker eines bekannten schwedischen Möbelhauses, schlägt mit 9,5 Euro heftig zu Buche. Gut aber, dass man in der Stadt des guten Essens auch woanders sein Glück finden kann.