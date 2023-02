Die Luxemburger Gewichtheber sind furios ins neue Jahr gestartet. Mit acht Teilnehmern war das Challenge René Deville am Samstag gut besetzt. Auch neue Rekorde gab es zu verzeichnen.

Eine Mischung aus erfahrenen Athleten und Neuzugängen trat am Samstag beim Challenge René Deville, das mittlerweile zu den Traditionswettkämpfen bei den Luxemburger Gewichthebern gehört, im Neudorfer Kulturzentrum an. Für Alexios Karakatsanis (Le Coq Neudorf) war das Turnier in jeder Hinsicht ein Erfolg: Nicht nur gingen sechs gültige Versuche auf sein Konto, er konnte ebenfalls neue nationale Rekorde im Reißen und Stoßen in der Kategorie -89 kg aufstellen. Der junge Sportler begann das Turnier mit 108 kg im Reißen, die er sehr souverän meisterte, woraufhin der Trainer 113 und anschließend 116 auflegen ließ. Auch im Stoßen gab es ausschließlich gültige Versuche von 130, 136 und 140. Dies ergibt ein Total von 256 kg und einen ersten Platz.

Auch Vereinskollege Dimitri Engasser (-81 kg) kann auf einen Wettkampf nach Maß zurückblicken. Er begann mit 98 kg im Reißen und 125 kg im Stoßen. Auch die zweiten Versuche gelangen, woraufhin es der Athlet mit 110 im Reißen bzw. 137 im Stoßen versuchte. Beide Gewichte waren an diesem Tag jedoch zu hoch. Dennoch konnte sich der Neudorfer Athlet mit 105 im Reißen, 132 im Stoßen und einem Gesamtergebnis von 237 auf einen zweiten Platz freuen.

Dritter wurde Gianluca Bianchini, Kategorie -89 kg. Als einer der drei Vertreter von „De klenge Stemmveräin Diddeleng“ schaffte er 78 im Reißen und 113 im Stoßen. Dies ergibt ein beachtliches Ergebnis von 191 kg. Der Athlet kommt damit immer näher an die magischen 200.

Auch von Arno Piren, Luca Berettini, Kevin Acremann, Hassan Eldesuki und Clas Nykvist gab es wenige ungültige Versuche. Alexis Louette trat „hors concours“ an.

Das Challenge ist nach dem bekannten Luxemburger Gewichtheber René Deville und aktuellen Präsidenten des Vereins „Le Coq Neudorf“ benannt, der am Samstag auch als Schiedsrichter im Einsatz war. Deville gehört zu den großen Namen in der Geschichte des Luxemburger Gewichthebens und hat sich zahlreiche Landesmeistertitel gesichert. Der Traditionsverein „Le Coq Neudorf“ ist mehr als 100 Jahre alt. Ihm gehörten in der Vergangenheit auch eine Ringen- und eine Box-Sektion an. Seine Blütezeit in Sachen Gewichtheben erlebte der Verein in den 1980er-Jahren. In Sachen „Lëtzebuerg a Gewiichthiewen“ bleibt es jedoch spannend: Der Sport konnte in den vergangenen Jahren mehrere Neuzugänge anlocken und mit „De klenge Stemmveräin“ erhält der Neudorfer Klub Konkurrenz aus dem Süden, die aufhorchen lässt. Die Nationalmeisterschaft am 26. März wird dann auch in Düdelingen stattfinden. Der Luxemburger Powerlifter- und Gewichtheberverband PWF will dieses Jahr gezielt Anstrengungen unternehmen, um weitere junge Menschen für diesen Traditionssport zu begeistern.