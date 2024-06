Radsport / In Bartringen: Überraschungssieg durch Junior Arnaud Noirhomme

Elite/Espoirs/Junioren/Masters (55 Teilnehmer)

1. Arnaud Noirhomme (1. Junior, CC Chevigny) in 2:06:13, 2. Jan Petelin (Snooze-VSD), 3. Mats Berns (1. Espoir, UC Dippach), 4. Loïc Bettendorff (Global 6 United), 5. Tim Diederich (Snooze-VSD) alle gleiche Zeit, 6. Jonathan Kalweit (2. Espoir, CT Atertdaul) auf 0:01, 7. Jonah Flammang-Lies (2. Junior, UC Dippach), 8. Max Gilles (3. Espoir, UC Dippach) beide 0:02, 9. Pol Breser (4. Espoir, Snooze-VSD) 0:05, 10. Jacques Gloesener (Tooltime Préizerdaul) 1:25, …14. Claudio Astolfi (Team Astolfi)

Damen (5):

1. Helen Helfen (D) in 1:27:15, 2. Suzie Godart (1. Masters, CCI Differdingen) auf 0:02, 3. Charlotte Wild (TC Racing), 4. Lisi Schmitz (1. Juniorin, CT Atertdaul), 5. Mélanie Wünsch (2. Masters) alle überrundet

Débutants/Débutantes (31)

1. Jules Huber (F) in 1:23:43, 2. Maximilien Outlet (CT Atertdaul) gleiche Zeit, 3. Antoine Marsaud (F), 4. Jan Mathieu Santos Van Bruwaene (UC Dippach), 5. Dave Cichy (LP 07 Schifflingen) alle auf 0:01, … 23. Amy Breuer (1. Débutante, CT Atertdaul) auf 1 Runde

Cadets/Cadettes (17)

1. Lorenzo Astolfi (UC Dippach) in 59:13, 2. Ben Schmitt (SaF Cessingen) auf 3:03, 3. Leo Marc Lanners (CT Atertdaul) 3:11, 4. Paul Moog (Hirondelle Schüttringen) 3:12, 5. Neo Pillot (B) 3:27, … 12. Chiara Christen (1. Cadette, LP 07 Schifflingen) 3:44

Minimes (22)

1. Alessio Ghirelli (CT Atertdaul) in 47:04, 2. Mathis Elsen (CT Atertdaul), 3. Noa Fontaine (B), 4. Timeo Jonckheere (B) alle auf 0:25, 5. Philippe Schares (Velo Woolz) 0:32, … 10. Lyel Hever (1. Minime, LP 07 Schifflingen) 2:00