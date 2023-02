Die luxemburgischen Tennis-Herren haben ihren Heimvorteil im Davis Cup perfekt genutzt. Mit Siegen in ihren Einzelspielen haben Alex Knaff und Chris Rodesch das FLT-Team am Samstag gegen Südafrika mit 2:0 in Führung gebracht und den Grundstein für den Aufstieg in die Weltgruppe II gelegt. Gewinnt die Mannschaft von Kapitän Gilles Muller am Sonntag eins der drei verbliebenen Play-off-Spiele, ist der Aufstieg geschafft.

Angefeuert von den mehr als 500 Zuschauern im „Centre National de Tennis“ in Esch hat Alex Knaff (ATP 608) am Nachmittag für Luxemburg vorgelegt. Nachdem der Sportsoldat zunächst Schwierigkeiten hatte zu seinem Spiel zu finden und den ersten Satz noch mit 4:6 an Alec Beckley (ATP 687) abgeben musste, kam der 25-Jährige in der Folge immer besser mit seinem Gegner zurecht. Den zweiten Satz entschied er mit 6:3 für sich und nach 2:13 Stunden nutzte Knaff seinen dritten Matchball zum entscheidenden 6:3 und 1:0 für Luxemburg.

Im zweiten Spiel des Tages zog Chris Rodesch (ATP 724) gegen den in der Weltrangliste um mehr als 200 Plätze besser platzierten Kris Van Wyk (ATP 516) nach. Der 21-Jährige war sofort im Match und stellte seinen Gegner von Anfang an mit einer aggressiven Spielweise vor Probleme. Nach 1:21 Stunden hatte Rodesch Van Wyk mit 6:4, 6:4 niedergerungen.

Die Entscheidung, welche der beiden Mannschaften den Sprung in die Weltgruppe II des Davis Cup schaffen wird, fällt am Sonntag im CNT. Um 12.00 Uhr steht zunächst ein Doppel an, ehe erneut zwei Einzelspiele folgen. Gewinnt das FLT-Team eins der drei Spiele, ist der Aufstieg geschafft.

Im Überblick Alex Knaff – Alec Beckley 4:6, 6:3, 6:3

Chris Rodesch – Kris Van Wyk 6:4, 6:4