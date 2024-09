AXA League / HC Standard: Olympischer Boden als „Riesenmotivation“

Der HC Standard ist nach einer Saison in der Promotion zurück im Handball-Oberhaus. Erst am letzten Spieltag der vergangenen Saison machten die Hauptstädter den Aufstieg perfekt. Die Euphorie will das Team von Trainer Lucas Duane mitnehmen, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen.

Die Heimspiele des HC Standard finden in der neuen Saison auf einem ganz besonderen Boden statt. Die Halle in Bonneweg bekam nämlich gerade erst einen neuen Belag – und zwar nicht irgendeinen, sondern den Boden, der im Sommer in Lille für das olympische Handball-Turnier genutzt wurde. „Darauf zu spielen, ist für unsere Spieler eine Riesenmotivation“, sagt Trainer Lucas Duane. Diese, zusammen mit der Euphorie, die nach dem Aufstieg aufkam, wollen die Hauptstädter nutzen, um ihre Ziele zu erreichen.

Der Standard hatte in der Rückrunde der vergangenen Saison kein Spiel verloren und im Entscheidungsduell mit Schifflingen am allerletzten Spieltag den Aufstieg perfekt gemacht. „Wir wollen diese Euphorie mitnehmen, sind aber auch realistisch“, sagt Duane. „Wir wissen, dass wir jetzt nicht mehr jedes Spiel gewinnen werden. Das ist Vergangenheit.“ Das Niveau in der AXA League ist höher, daran müsse sich seine Mannschaft gewöhnen. „Wir müssen unsere Standards – wenn ich mir den Scherz mit unserem Namen erlauben darf – erhöhen“, so Duane. „Es ist eine Herausforderung, in dieser Liga zu spielen, ich denke, das muss aber unser Ziel sein. Wir sind der einzige Handball-Klub aus der Hauptstadt – die AXA League ist der Platz, wo der Verein auch spielen sollte.“

Das klare Ziel seiner Mannschaft ist deswegen der Klassenerhalt. „Wenn wir das auf den Platz bringen, was wir können, und die Sache seriös machen, sind die Top sechs sogar ein realistisches Ziel“, sagt Duane. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Verein Alen Blazevic und Miha Pucnik vom HB Käerjeng verpflichtet. „Die beiden bringen etwas mit, was wir wirklich für die AXA League brauchen: Erfahrung“, so der Trainer. „Sie wissen, was in jeder Situation des Spiels zu machen ist.“ Zudem kommt mit Luka Trailovic ein 20-jähriger Kreisläufer aus Frankreich. Besonders freut sich Duane auch über die Rückkehr von Luca Kremer. „Er ist unser ‚golden boy’. Er studiert zwar immer noch, wird dem Team aber weiterhelfen können.“

Ansonsten ist der Kader im Vergleich zur vergangenen Saison quasi identisch geblieben. Nur Charles Epps hat den HCS in Richtung Düdelingen verlassen. „Wir sind gut aufgestellt, die Chemie im Team stimmt – und diese Mannschaft ist zu einigem im Stande.“