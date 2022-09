Der HB Düdelingen geht mit einem breiten und erfahrenen Kader in die neue Saison. Mit der Rückkehr von Tommy Wirtz soll die Mannschaft 2022/23 noch konstanter werden. Der Kapitän der Nationalmannschaft soll dem HBD Sicherheit auf dem Weg zu einem Titel verleihen.

Die Vorfreude auf die neue Saison ist beim HB Düdelingen groß, denn „wir haben jetzt ein Team, mit dem wir Titel gewinnen können“, sagt Trainer Nikola Malesevic vor dem Auftakt der neuen Spielzeit. Größere Veränderungen in seiner Mannschaft hat es nicht gegeben. Mit Zekan, Seince, Y. Hippert, Jovicic und Schuster haben zwar fünf Akteure das Team verlassen, die Stammspieler sind dagegen alle geblieben. Mit Tommy Wirtz hat man zudem eine wahre Verstärkung an Land gezogen. Der Kapitän der Nationalmannschaft kehrt nach mehreren Jahren in der dritten deutschen Liga sowie der 2. Bundesliga zurück zu seinem Heimatverein. Zuletzt spielte er in Saarlouis. Von dort wechselt mit ihm Torhüter Patrick Schulz nach Düdelingen. „Es sind zwei starke Spieler, die der Mannschaft weiterhelfen werden. Ich bin sehr froh, dass wir sie unter Vertrag nehmen konnten“, sagt Malesevic, der bereits in seine siebte Saison als Trainer des Rekordmeisters geht: „Sie sind zu uns gekommen, um einen Titel zu gewinnen.“

Das Problem des HBD war in der vergangenen Saison die Konstanz. „Wir konnten mit unseren Gegnern mithalten, haben aber viele Spiele sehr knapp verloren. Es gab viele gute Momente und Ansätze, deswegen haben wir die Mannschaft auch nicht viel verändert. Wir müssen aber an unserer Schwäche in der Money-Time arbeiten“, erklärt der Trainer. In der Phase, in der sich das Spiel entscheidet, hatten die Düdelinger in der letzten Spielzeit nämlich oft das Nachsehen. „Wir haben schlecht begonnen oder es gab ein Tief in der zweiten Hälfte. Und am Ende haben wir auf ein oder zwei Tore verloren. Das müssen wir in den Griff bekommen.“

Dabei sollen die beiden starken Neuzugänge helfen. „Ich denke, dass wir mit ihnen ausgeglichener sein werden und auch zusätzliche Sicherheit bekommen“, sagt Malesevic. Die Düdelinger machen sich demnach zu Recht Hoffnungen auf einen Titel. Es ist eine Mannschaft, mit der man 2022/23 rechnen muss.

„Ich verstecke unsere Ambitionen nicht. Wir spielen, um einen Titel zu gewinnen. Wir sind breit aufgestellt und wir haben eine gute Truppe zusammen, die in den letzten drei bis vier Jahren viel Erfahrung gesammelt hat. Dieses Jahr könnte es klappen“, so der Coach. Am ersten Spieltag wartet schon die erste große Herausforderung auf den HBD. Die Saison beginnt mit dem Duell gegen den amtierenden Meister – die Düdelinger bekommen sofort die Möglichkeit, ihre Ambitionen zu unterstreichen. „Alle Spieler sind fit und wir können die Saison mit einer kompletten Mannschaft beginnen. Wir sind bereit“, so Malesevic.

Im Überblick Palmarès:

Meister: 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1976, 1977, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1992, 2008, 2009, 2012, 2015

Pokalsieger: 1962, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1977, 1979, 1981, 1985, 1986, 1988, 1991, 1999, 2013 Spielerkader:

Tor: Alessio Avallone (2000), Thierry Hensen (1989), Mika Herrmann (1996), Patrick Schulz (1988), Feldspieler: Mario Anic (1991), Boris Becirovic (1987), Tommaso Cosanti (1988), David Ojie Etute (2001), Samuel Itua Etute (2004), Fränky Hippert (1995), Jimmy Hoffmann (1992), Josip Ilic (1989), Fynn Köller (2003), Louis Mahnen (2005), Dan Mauruschatt (1993), Mikel Molitor (1993), Hugo Neuberg (2005), Luka Steffen (2002), Aleksiej Szyczkow (1984), Francesco Volpi (1986), Tommy Wirtz (1992)

Neuzugänge: Cosanti (HB Käerjeng), Mahnen, Neuberg (beide eigene Jugend), Schulz, Wirtz (beide HG Saarlouis)

Abgänge: Yann Hippert (HB Esch), Arthur Seince (Studien/Strasbourg Schiltigheim Eurométropole Handball/F), Armin Zekan (HB Käerjeng), Mladen Jovicic, Ben Schuster (beide Karriereende)

Trainer: Nikola Malesevic (7. Saison) Das Programm:

10.9.: Esch – HBD

24.9.: HBD – Berchem

27.9.: HBD – Schifflingen

1.10.: Standard – HBD

22.10.: Diekirch – HBD

8.11.: HBD – Mersch

12.11: Käerjeng – HBD

19.11.: HBD – Rümelingen

noch nicht terminiert: HBD – Red Boys