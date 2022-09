HBC Schifflingen: Klub peilt in dieser Saison nicht nur sportliche Ziele an

Wojciech Wiejak ist einer der jungen Spieler, die bereits in der AXA League aktiv waren (Archivbild: Fernand Konnen/Tageblatt)

Der HBC Schifflingen hat in dieser Saison nicht nur sportliche Ziele. Zwar ist der Klassenerhalt klar ausgegeben, doch die Verantwortlichen des Klubs planen längerfristig: In diesem Jahr geht es darum, die Jugendspieler an die erste Mannschaft heranzuführen.

Eigentlich wollte Ricky Bentz so schnell keinen Trainerposten mehr übernehmen. In der vergangenen Saison hatte er sich aus familiären Gründen vom HB Mersch 75 getrennt, doch ab dieser Saison steht er wieder an der Seitenlinie – beim HBC Schifflingen. „Der Verein baut sich neu auf, mir gefallen die Strukturen und das ganze Projekt“, erklärt Benz seine Gründe, warum er sich für Schifflingen entschieden hat. Zur Verstärkung hat der Klub mit Vasco Verissimo einen weiteren erfahrenen Co-Trainer verpflichtet.

In Schifflingen findet das neu formierte Trainerduo eine Mannschaft vor, die sich punktuell verstärkt hat. Sieben Neuzugänge von externen Vereinen hat der Klub verpflichtet, doch vor allem möchte man in Schifflingen dieses Jahr auf die eigenen Jugendspieler setzen. „Wir möchten sie in diesem Jahr an die AXA League heranführen“, meint Bentz. „Wir wollen sie dabei aber auf keinen Fall verbrennen.“

Neben der Integration der Jugendspieler ist das primäre Ziel in Schifflingen der Klassenerhalt. Bentz glaubt aber, dass seine Mannschaft Potenzial für mehr haben könnte und vielleicht auch die Top sechs anpeilen kann. „Dafür muss aber vieles zusammenpassen“, weiß der Trainer. Die Früchte der Jugendarbeit sollen nun in Schifflingen geerntet werden. Dafür hat der Verein ein Konzept. „Wenn es gegen Gegner wie Esch geht“, erklärt Präsident Sven Kill, „Da wissen wir, dass wir da nicht hoch gewinnen werden. Da können wir den Jugendspielern durchaus die Chance geben, sich zu beweisen. Sie müssen sich an das Niveau gewöhnen. Auch gegen Mannschaften wie Esch.“

Ganze 42 Spieler sollen laut Präsident Kill die Chance haben, in der ersten Mannschaft auflaufen zu können. Dazu zählt er eben auch Spieler aus der zweiten Mannschaft sowie aus der U21. „Die Spieler trainieren bei der ersten Mannschaft mit. Viele von ihnen werden wir aber nicht ins kalte Wasser werfen, dafür sind sie noch zu jung. Wir haben aber die große Chance, rotieren zu können. Wir könnten am ersten Spieltag gegen Käerjeng ganz anders auflaufen als eine Woche später gegen Rümelingen.“ In der offiziellen Pressemitteilung des Klubs, die den Kader für diese Saison beinhaltete, waren 22 Spieler gelistet. Darunter standen mit Dany Mendes, Tidyan Meunier und Wojciech Wiejak drei Spieler des Jahrgangs 2005 im Kader, sowie mit Torhüter Diogo Soares de Almeida ein Spieler, der 2004 geboren wurde.

Das Auftaktprogramm des Klubs ist ungleich. Am ersten Spieltag trifft die Mannschaft auf den HB Käerjeng, der sicherlich um die Play-offs mitspielen wird. Mit Rümelingen folgt ein Gegner, der es im letzten Jahr nur knapp schaffte, die Liga zu halten. In der dritten Woche steht dann das Duell mit dem Meister aus Esch bevor.