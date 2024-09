AXA League / HB Rümelingen: Mit einem Hauch Schifflingen und großen Ambitionen

Der HB Rümelingen geht mit Yves Braconnier als neuem Coach in die Saison 2024/25. Für den 39-Jährigen ist es die erste Trainerstation, doch er kommt nicht ohne Ambitionen im Gepäck. Mit seiner jungen Mannschaft nimmt er die Top fünf ins Visier.

Die Saison 2023/24 endete für Yves Braconnier auf dramatische Weise. Mit Schifflingen lag er während der gesamten Spielzeit in der Relegation auf einem Aufstiegsplatz. Doch Niederlagen gegen Standard und Rümelingen in den letzten beiden Spielen zerstörten den Aufstiegstraum auf der Zielgeraden. Braconnier beendete danach seine Spielerkarriere. Nun, knapp vier Monate später, kehrt er als Trainer in den luxemburgischen Handball zurück – ausgerechnet zu seinem großen Rivalen der vergangenen Saison, Rümelingen. Auf diesen Umstand angesprochen, muss Braconnier schmunzeln, bevor er erklärt: „Rümelingen hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Die Antwort war ja. Ich konnte mir aber auch vorstellen, dass die Rümelinger Mannschaft skeptisch sein könnte, da ich zuvor noch nie Trainer war. Wir haben uns zusammengesetzt und ich habe mein Konzept vorgestellt. Sie haben der Sache eine Chance gegeben und waren nach den ersten Trainingseinheiten verkauft“, berichtet Braconnier, der von Michel Gira, ebenfalls einem ehemaligen Spieler von Schifflingen, assistiert wird.

Die anfängliche Skepsis der HBR-Spieler verflog schnell, wie auch Kapitän Denis Della Schiava bestätigt. „Ich spreche für die ganze Mannschaft, wenn ich sage, dass wir überrascht waren, als uns mitgeteilt wurde, dass wir zwei so junge unerfahrene Trainer bekommen“, erklärt er. „Trotz der wenigen Erfahrung machen sie das top.“ Ob im Training, in den Testspielen oder abseits des Spielfelds – die Erwartungen seien sogar übertroffen worden.

Dabei sind Braconnier und Gira nicht die Einzigen, die aus Schifflingen nach Rümelingen gewechselt sind. Auch die Spieler Alessio Avallone, Jérémy Guerder, Daniel Elting und Christophe Dumont folgten ihnen. „Sie sind mit rübergewechselt, weil sie oben spielen wollten. Dafür haben sie die ganze letzte Saison gekämpft“, erklärt Braconnier. „Inzwischen sind wir in Rümelingen alle als Mannschaft zusammengewachsen.“

Nach vielversprechenden Testspielen, unter anderem gegen Käerjeng und die Red Boys, hat sich der Klub große Ziele gesetzt und peilt in den kommenden Monaten sogar die Top fünf an. „Der Kader gibt das her“, meint Braconnier, der seiner Mannschaft neben Diekirch und Standard auch Chancen gegen Käerjeng einräumt. „Es wird nicht einfach, aber wir wollen den fünften Platz angreifen.“ Bereits am ersten Spieltag wartet mit Diekirch ein wichtiger Gegner bei diesem Vorhaben, jedoch werden dem HBR urlaubsbedingt sechs Spieler fehlen. Die Saison beginnt also mit einer Herausforderung.