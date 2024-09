AXA League / HB Käerjeng schlägt einen neuen Weg ein

Nach einer komplizierten Saison wagt der HB Käerjeng einen Neuaufbau mit jungen Spielern aus der eigenen Jugend. Als Minimalziel für die neue Spielzeit gibt Trainer Zoran Radojevic den Einzug in die Titelgruppe aus.

Mit großen Ambitionen war der HB Käerjeng in die vergangene Saison gestartet, doch schon nach der ersten Hälfte wurde man auf den Boden der Tatsachen geholt. „Es ist immer noch schwer zu sagen, was passiert ist. Wir hatten Probleme mit einigen Spielern, von denen wir uns mehr erwartet hatten“, sagt Trainer Zoran Radojevic mit einigen Monaten Abstand. Die Verstärkungen, mit denen man eigentlich um den Titel kämpfen wollte, haben nicht funktioniert. Daraus hat der Verein seine Lehren gezogen. „Wir waren auf dem falschen Weg“, gibt Radojevic zu. „Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer.“

Deshalb hat sich der Verein dazu entschlossen, einen neuen Weg einzuschlagen und sich von gleich fünf Spielern zu trennen. Van-Zeller, Blazevic, Pucnik, Trivic und Rahim gehören nicht mehr zum Kader. „Wir haben eine gute U21-Mannschaft und haben uns entschieden, den jüngeren Spielern eine Chance zu geben“, so der Trainer. „Wir wollen etwas Neues aufbauen.“ Einige von ihnen wurden bereits in der vergangenen Saison integriert. „Sie haben fünf, zehn Minuten pro Spiel bekommen. Das ist jetzt vorbei. Sie bekommen mehr Verantwortung“, so Radojevic. Mit Dragan Vrgoc, Tom Meis, Amer Karamehmedovic, Armin Zekan, Sébastien Edgar, Pierre Veidig und Jérôme Michels sind auch noch erfahrene Spieler im Kader. „Aber es wird nicht so sein, dass die Jungen erst kommen, wenn die Älteren müde sind“, so der Trainer. „Jeder wird seine Einsatzminuten bekommen – natürlich nicht umsonst. Ich erwarte, dass jeder kämpft und alles gibt.“ Von auswärts hat Käerjeng mit Romuald Murera und Enzo Ricciardi zudem zwei junge Spieler aus Rümelingen geholt, die das Team verstärken sollen. „Leider wird uns Romuald anfangs noch fehlen, da er noch in Frankreich studiert. Das ist schade, denn er hat in der Vorbereitung gezeigt, dass er uns weiterhelfen kann.“

Nach den großen Zielen der vergangenen Saison gehen die Käerjenger diesmal mit bescheidenen Ambitionen in die neue Spielzeit. „Wir stehen mit beiden Füßen auf dem Boden“, sagt Radojevic. „Mit unserem Kader werden wir wahrscheinlich kein einfaches Spiel haben. Unser Minimalziel ist es, in die Titelgruppe zu kommen, danach schauen wir weiter. Im Pokal würde ich mir zudem etwas mehr Losglück als in den letzten beiden Jahren wünschen, wir würden gerne wieder einmal im Final Four spielen.“