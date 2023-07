Die beiden luxemburgischen Klubs können sich freuen: Sowohl der Gréngewald Hostert als auch der T71 Düdelingen werden in der neuen EuroCup-Saison direkt in der Gruppenphase antreten.

Dem Luxemburger Damen-Basketball steht ein weiterer heißer Herbst bevor. Wie am Donnerstag bekannt wurde, sind Doublegewinner Gréngewald Hostert und Vizemeister T71 Düdelingen im EuroCup direkt für die Gruppenphase gesetzt und müssen demnach nicht durch die Qualifikation. Somit warten auf beide Mannschaften ab Oktober jetzt schon sicher sechs Begegnungen auf diesem zweithöchsten europäischen Niveau.

Im letzten Jahr durfte der T71 Düdelingen ebenfalls direkt in der Gruppenphase antreten, in der er bei seiner Europapremiere zum Auftakt gleich einen Erfolg gegen Namur feiern konnte. Der Gréngewald zog derweil mit zwei Siegen gegen den portugiesischen Klub Sportiva Azoris Hotels in die Gruppenrunde ein, nach zwei gescheiterten Versuchen war es das erste Mal, dass Hostert die Qualifikation überstand.

Für die Saison 2023/24 werden insgesamt 48 Mannschaften in der EuroCup-Gruppenphase spielen, 45 sind gesetzt. Die Auslosung findet am 9. August in München statt. Erstmals werden die Vereine übrigens nicht mehr in sogenannte „Conferences“ eingeteilt, womit für die beiden luxemburgischen Teilnehmer Reisen durch ganz Europa, bis hin nach Israel, möglich sein könnten. Direkt aufeinandertreffen werden Düdelingen und Hostert jedoch nicht, denn in jede Gruppe darf nur ein Klub pro Land gelost werden.