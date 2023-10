Lauren Van Kleunen (in Weiß) war mit 21 Punkten beste Scorerin des Gréngewald

Beim ersten Auftritt im diesjährigen EuroCup unterlagen die Gréngewald-Damen am Donnerstagabend zu Hause gegen die tschechische Mannschaft aus Brno mit 59:76. Auch wenn ein gutes zweites Viertel, das man mit 21:13 für sich entschied, positiv zurückbehalten werden kann, bleibt die Enttäuschung im Hosterter Lager groß, da man die nötige Intensität nicht über 40 Minuten halten konnte.

Es waren die Gäste, die besser in die Partie starteten: Nach knapp drei Minuten lagen sie 7:0 in Führung. Nachdem Gréngewald-Trainer François Manti beim Stand von 3:12 eine erste Auszeit genommen hatte, fand Hostert allmählich seinen Rhythmus. Logic und T. Hetting sorgten für einen 8:0-Zwischenspurt, sodass die Gastgeberinnen auf einen Punkt verkürzen konnten (11:12). Die Antwort der Tschechinnen ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Bis zur ersten Viertelpause, unter dem Impuls von Galickova (8 P.) und Sotolova (9 P.), bauten sie den Vorsprung auf 15 Zähler aus. Die Gäste überzeugten sowohl im offensiven als auch im defensiven Bereich. Tatkräftig unterstützt wurden die Spielerinnen aus Brno von ihren mitgereisten Fans, Blaskapelle inklusive.

Es sah also zwischendurch nicht gut aus für die Gréngewald-Spielerinnen. Doch trotz eines 19-Punkte-Rückstands nach 14 Minuten (17:36) zeigten sie Kampfgeist, allen voran Kapitänin Lisy Hetting, die im ersten Viertel nach einem Zusammenstoß mit einer gegnerischen Spielerin humpelnd ausgewechselt werden musste, jedoch im zweiten Durchgang wieder auf dem Parkett stand und ihre Mitspielerinnen pushte und acht Punkte im zweiten Viertel erzielte. Die „Greens“, die in dieser Phase durch ihr Zusammenspiel überzeugten, kamen Punkt um Punkt heran, sodass der Rückstand in der Pause nur noch sieben Zähler betrug. Zwischen der 14. und 20. gelangen den Gästen lediglich ein Dreier und zwei Freiwürfe.

Somit schien noch alles offen – doch Brno blieb konzentriert und verschaffte sich schnell wieder etwas Luft: Nach einem Dreier und zwei Freiwürfen betrug der Abstand zwölf Punkte (34:46). Auch wenn Hostert zeitweise dagegenhielt, agierten die Hausherrinnen nicht konstant genug, sodass die Tschechinnen den Gegner auf sicherer Distanz hielten (42:57, nach 27‘). Den letzten Durchgang begannen die Gastgeberinnen zwar mit einem 6:0-Lauf (50:61), doch die Freude war erneut nicht von langer Dauer. Denn die Gäste ließen sich nicht aus dem Konzept bringen. Im Gegenteil: Brno vergrößerte den Vorsprung kontinuierlich (52:72, nach 35‘).

Am kommenden Mittwoch steht dann die zweite Partie für Hostert in der Türkei gegen Antalya auf dem Programm.